إنريكي يحل معضلة بيكيه ويكسب تراوري بالمنتخب الإسباني

نجح مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي، في تسوية واحدة من أكبر المعضلات التي واجهها في عهده، وهي كيفية إيجاد بديل لجيرارد بيكيه. كما اطمأن إلى نجاح تشكيلته الجديدة، خاصة حسم موقف اللاعب أداما تراوري الذي فضل أخيرا تمثيل إسبانيا عن اللعب لمنتخب مالي.

ويعد استقرار تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي في صفوف الماتادور الإسباني بعد فترة من التأرجح بينه وبين منتخب مالي، مكسبا لإنريكي الذي قال إنه لاعب قوي ومهاري وينجح دائما بالثلث الهجومي متخطيا المدافعين في مواجهات واحد ضد واحد، وهو ما سيفيد الفريق كثيرا.

Ansu Fati and Adama Traore putting on a show in Spain training 🤩

