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أثبت أنه إحدى أساطير فورمولا1.. هاميلتون يعادل رقم شوماخر

هاميلتون فاز بسباق جائزة "إيفل" الكبرى محققا فوزه بالسباق رقم 91 في مسيرته (رويترز)
هاميلتون فاز بسباق جائزة "إيفل" الكبرى محققا فوزه بالسباق رقم 91 في مسيرته (رويترز)
11/10/2020

عادل البريطاني لويس هاميلتون -سائق فريق مرسيدس- الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر من حيث عدد مرات الفوز بسباقات الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، إذ فاز بسباق جائزة "إيفل" الكبرى اليوم الأحد، محققا فوزه بالسباق رقم 91 في مسيرته.

وحقق إنجازه على مضمار "نوربرغرينغ" في ألمانيا، والذي سمي أحد أقسامه "شوماخر-إس"، على اسم الأسطورة الألمانية، متفوقا على ماكس فيرستابين سائق ريد بول، ودانييل ريتشاردو سائق رينو.

واستغل هاميلتون خطأ في اللفة 13 ارتكبه فالتيري بوتاس، الذي انطلق من المركز الأول، والذي اضطر للانسحاب من السباق بعدما عانى من انقطاع الطاقة، وابتعد عن هاميلتون بفارق 69 نقطة في ترتيب السائقين.

وانضم هاميلتون لفورمولا1 عام 2007 مع فريق مكلارين، وفاز بأول سباق له في هذا العام بكندا، وحل محل شوماخر في فريق مرسيدس في 2013، ويحمل هاميلتون الرقم القياسي من حيث حصوله على مركز الانطلاق الأول، حيث حصل عليه 96 مرة، وبإمكانه أن يحمل الرقم القياسي من حيث عدد السباقات التي فاز بها بعد أسبوعين في إيمولا بإيطاليا، حيث سيكون هذا السباق رقم 262 في مسيرته.

المصدر : وكالات

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