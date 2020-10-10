المال ليس عائقا.. مان سيتي لم ينسَ ميسي

قال مسؤول تنفيذي كبير في مانشستر سيتي، إن النادي يملك القدرة المالية لشراء النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، إذا ما سنحت الفرصة لذلك في الموسم المقبل.

وكان سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات ميسي (33 عاما)، عندما أبلغ المهاجم إدارة فريقه برشلونة برغبته في الرحيل في أغسطس/آب الماضي.

لكن أفضل لاعب في العالم لـ6 مرات قرر بعد ذلك الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم الحالي، وهو موسمه الأخير في العقد تجنبا للدخول في معركة قانونية مع النادي الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية، وفاز معه بـ34 لقبا كبيرا.

وقال عمر برادة المسؤول عن إدارة عمليات النادي -في حديث صحفي- "هو أفضل لاعب في العالم، وهو أفضل لاعب بين أبناء جيله. أعتقد أن أي فريق في العالم يرغب في السعي لضمه إلى صفوفه".

وأضاف برادة، أن ناديه "يملك القدرة المالية" للإقدام على هذه الخطوة، عندما تتاح له الفرصة لذلك.