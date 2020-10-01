البث الحي
كرة قدم

ريال مدريد يهزم بلد الوليد بصعوبة.. شاهد هدف الفوز وهل جاء من تسلل واضح؟

جونيور يسجل هدف فوز ريال مدريد والمنافس يرفع يده مطالبا باحتساب تسلل (غيتي)
جونيور يسجل هدف فوز ريال مدريد والمنافس يرفع يده مطالبا باحتساب تسلل (غيتي)
ناصر صادق - الجزيرة نت
30/9/2020

أنقذ المهاجم البرازيلي البديل الشاب فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي بتسجيله هدف الفوز الثمين 1-صفر على بلد الوليد يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط تشكيك في صحة الهدف بداعي التسلل.

وسجل جونيور (20 عاما) هدف الفوز في الدقيقة 65 بعد 7 دقائق فقط من نزوله، ليرفع الريال رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف خيتافي وفالنسيا وأمام فياريال.

وتجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز الـ17 حيث مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في المباريات الأربع التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وشكك البعض في هدف فوز الملكي، حيث اتهموا حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد (فار) بالتغاضي عن احتساب تسلل واضح على جونيور صاحب الهدف.

والحقيقة أن جونيور كان في موقف تسلل واضح عندما لعبت له الكرة ولكنه لم يكن متسللا، لأن القاعدة التحكيمية تقول أن الوقوف في موضع تسلل ليس مخالفة في حد ذاته، ولكن يجب أن تنطبق عليه شروط احتساب التسلل.

وفي حالة جونيور فإنه تسلم الكرة من المنافس وهذه إحدى الحالات التي لا يعتبر المهاجم فيها متسللا حتى لو كان بأمتار كثيرة.

وتنص المادة 11 (التسلل) من قانون كرة القدم على استثناء بعض الحالات من احتساب التسلل، وهي ضربة المرمى والضربة الركنية ورمية التماس، إضافة إلى تسلم الكرة من المنافس مباشرة وهي تخضع لعدة شروط تنطبق كلها على حالة جونيور الذي سجل هدفا صحيحا 100%.

  • حكم دولي سابق
المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بفضل دفاعه الصلب وترنح برشلونة وأتلتيكو.. ريال مدريد يتأهب للسيطرة على لقب الليغا

بعد أن أحرز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي بأداء قوي في الأسابيع الأخيرة، يراهن ريال مدريد على المجموعة نفسها تقريبا من اللاعبين مع سعيه للدفاع عن لقبه المحلي للمرة الأولى منذ 2008.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)