ريال مدريد يهزم بلد الوليد بصعوبة.. شاهد هدف الفوز وهل جاء من تسلل واضح؟

أنقذ المهاجم البرازيلي البديل الشاب فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي بتسجيله هدف الفوز الثمين 1-صفر على بلد الوليد يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط تشكيك في صحة الهدف بداعي التسلل.

وسجل جونيور (20 عاما) هدف الفوز في الدقيقة 65 بعد 7 دقائق فقط من نزوله، ليرفع الريال رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف خيتافي وفالنسيا وأمام فياريال.

وتجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز الـ17 حيث مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في المباريات الأربع التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وشكك البعض في هدف فوز الملكي، حيث اتهموا حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد (فار) بالتغاضي عن احتساب تسلل واضح على جونيور صاحب الهدف.

والحقيقة أن جونيور كان في موقف تسلل واضح عندما لعبت له الكرة ولكنه لم يكن متسللا، لأن القاعدة التحكيمية تقول أن الوقوف في موضع تسلل ليس مخالفة في حد ذاته، ولكن يجب أن تنطبق عليه شروط احتساب التسلل.

⚽️ Real Madrid vs Real Valladolid | Vinicius (GOAL) 65' pic.twitter.com/0APwx3qlRW — D9INE (@D9INE_ELITE_8) September 30, 2020

وفي حالة جونيور فإنه تسلم الكرة من المنافس وهذه إحدى الحالات التي لا يعتبر المهاجم فيها متسللا حتى لو كان بأمتار كثيرة.

#LaLiga: Esta es la jugada en el gol de Vinícius Júnior. Aunque el brasileño está adelantado, el balón le llega a través de los rivales, por eso no hay fuera de lugar. Correcto el árbitro y el VAR en validar la anotación. Real Madrid 1-0 Real Valladolid pic.twitter.com/V5KuhZ8Gjl — Camino Al Vestuario (@CaminoVestuario) September 30, 2020

وتنص المادة 11 (التسلل) من قانون كرة القدم على استثناء بعض الحالات من احتساب التسلل، وهي ضربة المرمى والضربة الركنية ورمية التماس، إضافة إلى تسلم الكرة من المنافس مباشرة وهي تخضع لعدة شروط تنطبق كلها على حالة جونيور الذي سجل هدفا صحيحا 100%.