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دوري الأبطال.. رونالدو يواجه ميسي ومجموعة سهلة لريال مدريد

قرعة دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل)
قرعة دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل)
1/10/2020
|
آخر تحديث
1/10/2020
(مكة المكرمة) 07:39 PM

أسفرت قرعة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات مثيرة، بعد أن أوقعت فرقا كبيرة في المجموعة نفسها.

وستشهد مباريات الدور الذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري مواجهة خاصة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث وضعت القرعة يوفنتوس في نفس المجموعة مع برشلونة.

وستكون مهمة ريال مدريد سهلة نسبيا، حيث ضمت مجموعة النادي الأكثر تتويجا باللقب الأوروبي كلا من شختار دونيتسك الأوكراني وإنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وإليك القائمة الكاملة للمجموعات:

المجموعة الأولى
بايرن ميونيخ الألماني
أتلتيكو مدريد الإسباني
ريد بول سالسبورغ النمساوي
لوكوموتيف موسكو الروسي

 

المجموعة الثانية
ريال مدريد الإسباني
شختار دونيتسك الأوكراني
إنتر ميلان الإيطالي
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

 

المجموعة الثالثة
بورتو البرتغالي
مانشستر سيتي الإنجليزي
أولمبياكوس اليوناني
أولمبيك مارسيليا الفرنسي

 

المجموعة الرابعة
ليفربول الإنجليزي
أياكس أمسترادام الهولندي
أتالانتا الإيطالي
ميديتيلاند الدانماركي

 

المجموعة الخامسة
إشبيلية الإسباني
تشلسي الإنجليزي
كراسنودار الروسي
ستاد رين الفرنسي

 

المجموعة السادسة
زينيت الروسي
بوروسيا دورتموند الألماني
لاتسيو الإيطالي
كلوب بروج البلجيكي

 

المجموعة السابعة
يوفنتوس الإيطالي
برشلونة الإسباني
دينامو كييف الأوكراني
فيرنكفاروس المجري

 

المجموعة الثامنة
باريس سان جيرمان الفرنسي
مانشستر يونايتد الإنجليزي
لايبزيغ الألماني
باشاك شهير التركي

 

وتنطلق مباريات دور المجموعات في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وسيكون برنامج مباريات هذا الدور وفقا لما يلي:

  • الجولة الأولى: 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول.
  • الجولة الثانية: 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول.
  • الجولة الثالثة: 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني.
  • الجولة الرابعة: 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني.
  • الجولة الخامسة: 1 و2 ديسمبر/كانون الأول.
  • الجولة السادسة: 8 و9 ديسمبر/كانون الأول.
المصدر : وكالات

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