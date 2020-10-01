حقيقة قراءة رونالدو كتابا عن حرب الاستقلال في تركيا

نشر حساب بلدية مدينة إسطنبول التركية الرسمي على تويتر صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وهو يحمل بيده كتابا عن بداية حرب الاستقلال التركية والذي قامت البلدية بترويجه سابقا.

Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk.😀 📚@istkitapcisi ➡️ @Cristiano https://t.co/T5TKIictcL — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 28, 2020

وأرفق الحساب الصورة بتعليق "أرسلنا مؤخرا مئات الآلاف من الكتب إلى المكتبات في جميع أنحاء الأناضول، من بينها كتاب "الخطاب المقارن بالذكريات" والذي نشرناه للتو، لكن لم نكن نتوقع إلى هذه الدرجة (في إشارة إلى قراءته من قبل رونالدو)".

وأظهر البحث الذي قامت به وحدة الرصد والتحقق في الجزيرة "سند" أن الصورة مفبركة، وكان اللاعب قد نشر الصورة وهو يحمل كتابا بعنوان "قوة الاتصال"، وأرفق وقتها الصورة بتعليق "وقت القراءة.. الحياة والعلم".