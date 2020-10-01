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حقيقة قراءة رونالدو كتابا عن حرب الاستقلال في تركيا

الصورة المفبركة لرونالدو انتشرت كالنار في الهشيم (مواقع التواصل)
الصورة المفبركة لرونالدو انتشرت كالنار في الهشيم (مواقع التواصل)
1/10/2020

نشر حساب بلدية مدينة إسطنبول التركية الرسمي على تويتر صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وهو يحمل بيده كتابا عن بداية حرب الاستقلال التركية والذي قامت البلدية بترويجه سابقا.

وأرفق الحساب الصورة بتعليق "أرسلنا مؤخرا مئات الآلاف من الكتب إلى المكتبات في جميع أنحاء الأناضول، من بينها كتاب "الخطاب المقارن بالذكريات" والذي نشرناه للتو، لكن لم نكن نتوقع إلى هذه الدرجة (في إشارة إلى قراءته من قبل رونالدو)".

وأظهر البحث الذي قامت به وحدة الرصد والتحقق في الجزيرة "سند" أن الصورة مفبركة، وكان اللاعب قد نشر الصورة وهو يحمل كتابا بعنوان "قوة الاتصال"، وأرفق وقتها الصورة بتعليق "وقت القراءة.. الحياة والعلم".

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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