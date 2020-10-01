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تحضيرا لمنازلة باكياو.. حمية قاسية لماكغريغور

تدريبات مكثفة وحمية قاسية ومظهر جديد لماكغريغور (مواقع التواصل)
تدريبات مكثفة وحمية قاسية ومظهر جديد لماكغريغور (مواقع التواصل)
1/10/2020

يخضع الأيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة إلى حمية قاسية تحضيرا لنزال مرتقب في الملاكمة يواجه فيه الفلبيني ماني باكياو البطل السابق في "الفن النبيل".

وكان ماكغريغور خسر قبل 3 سنوات في نزال تابعه الملايين أمام بطل العالم السابق في الملاكمة الأميركي فلويد مايوزر.

ومنذ اليوم الأول للإعلان عن النزال "الأسطوري" كما وصفه مكتب باكياو، لا يغادر ماكغريغور النادي، وكثف تدريباته للوصول إلى الجهوزية التامة لمواجهة أحد أعظم الملاكمين في تاريخ اللعبة.

وإضافة إلى التدريبات المكثفة، وضع المقاتل الأيرلندي -الذي أعلن اعتزاله 3 مرات في السابق- حمية غذائية قاسية عبارة عن:

  • الفطور: قهوة وبيض وسلمون مدخن، وفواكه وخضار
  • الغذاء: ستيك لحمة وسمك أو صدر دجاج وسلطة
  • العشاء: دجاج وسوشي وتونا وفاصولياء خضراء وأرز وبطاطة حلوة

إضافة إلى وجبتين خفيفتين قبل التمرين وبعده وكوب من الشاي الأخضر قبل النوم.

وكان مكتب باكياو (41 عاما) أعلن السبت الماضي إنه سيواجه ماكغريغور (33 عاما)، وإن جزءا من دخل النزال بينهما سيخصص لمساعدة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الفلبين.

وقال جيك جيسون المساعد الخاص لباكياو، العضو في مجلس الشيوخ الفلبيني، إن باكياو وماكغريغور "يستعدان لهذه المواجهة الأسطورية الأخيرة في الملاكمة".

وجاءت تصريحات جيسون بعد تغريدة لماكغريغور عبر تويتر قال فيها إنه "سيواجه باكياو في مباراته التالية بالشرق الأوسط".

وعلق جيسون على تغريدة ماكغريغور، الذي سبق له الفوز بلقبي وزني الريشة والخفيف في الفنون القتالية المختلطة، قائلا "نحن لا ننفي ذلك".

وأعلن ماكغريغور عبر تويتر في يونيو/حزيران الماضي أنه اعتزل منافسات اللعبة للمرة الثالثة بعد اعتزاله الأول في أبريل/نيسان 2016، والثاني في مارس/آذار 2019.

وقال جيسون إن المحادثات بين الطرفين مستمرة، وإن نسبة كبيرة من دخل باكياو من المباراة ستذهب لمساعدة ضحايا كورونا في الفلبين.

وباكياو هو الرجل الوحيد في تاريخ الملاكمة الذي فاز بألقاب عالمية في 8 أوزان مختلفة.

المصدر : الصحافة البريطانية

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