مباشرة.. قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

تجري، اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث توزع الفرق 32 المتأهلة لهذا الدور على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وتقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في جنيف الساعة 6:00 مساء بتوقيت الدوحة.

وقسمت الفرق 32 على 4 مستويات قبل إجراء القرعة اليوم، إذ ستوزع هذه الفرق على المجموعات الـ8 بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الـ4 في كل مجموعة.

والمستويات الـ4 هي:

– المستوى الأول: بايرن ميونخ الألماني (حامل اللقب)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي) وريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وبورتو البرتغالي.

– المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وشاختار دونيتسك الأوكراني وبوروسيا دورتموند الألماني وتشلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي.

– المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني وريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني ولاتسيو الإيطالي وكراسنودار الروسي وأتالانتا الإيطالي.

– المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي ومرسيليا الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وإسطنبول باشاك شهير التركي وميديتيلاند الدانماركي ورين الفرنسي وفيرنكفاروس المجري.

وتقام مباريات الجولات الـ6 لدور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور 3 المقبلة:

– الجولة الأولى: 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول.

– الجولة الثانية: 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول.

– الجولة الثالثة: 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني.

– الجولة الرابعة : 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني.

– الجولة الخامسة: 1 و2 ديسمبر/كانون الأول.

– الجولة السادسة: 8 و9 ديسمبر/كانون الأول.