البث الحي
كرة قدم

مباشرة.. قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

تقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في جنيف الساعة 6:00 مساء بتوقيت الدوحة (رويترز)
تقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في جنيف الساعة 6:00 مساء بتوقيت الدوحة (رويترز)
1/10/2020
|
آخر تحديث
1/10/2020
(مكة المكرمة) 05:37 PM

تجري، اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث توزع الفرق 32 المتأهلة لهذا الدور على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وتقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في جنيف الساعة 6:00 مساء بتوقيت الدوحة.

وقسمت الفرق 32 على 4 مستويات قبل إجراء القرعة اليوم، إذ ستوزع  هذه الفرق على المجموعات الـ8 بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الـ4 في كل مجموعة.

والمستويات الـ4 هي:

– المستوى الأول: بايرن ميونخ الألماني (حامل اللقب)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي) وريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وبورتو البرتغالي.

– المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وشاختار دونيتسك الأوكراني وبوروسيا دورتموند الألماني وتشلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي.

– المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني وريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني ولاتسيو الإيطالي وكراسنودار الروسي وأتالانتا الإيطالي.

– المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي ومرسيليا الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وإسطنبول باشاك شهير التركي وميديتيلاند الدانماركي ورين الفرنسي وفيرنكفاروس المجري.

وتقام مباريات الجولات الـ6 لدور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور 3 المقبلة:

– الجولة الأولى: 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول.

– الجولة الثانية: 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول.

– الجولة الثالثة: 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني.

– الجولة الرابعة : 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني.

– الجولة الخامسة: 1 و2 ديسمبر/كانون الأول.

– الجولة السادسة: 8 و9 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

صراع بين ملياري دولار في نهائي دوري الأبطال.. بايرن الأعلى قيمة يواجه سان جيرمان المدجج بأغلى اللاعبين

لم يكن تأهل بايرن ميونيخ وسان جيرمان للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة اليوم الأحد وليد الصدفة، حيث يعد الفريقان من أغلى الفرق في العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)