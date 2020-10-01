أرسنال يثأر من ليفربول ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو غريبا للحكم كريغ باوسون، الذي أدار مباراة القمة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وضيفه أرسنال مساء أمس الاثنين.
تأهل نادي أرسنال إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، لينتقم الفريق اللندني من خسارته أمام الفريق ذاته قبل 3 أيام في الدوري الممتاز.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال في الركلة الأخيرة.
وثأر أرسنال بهذا لهزيمته 3-1 أمام ليفربول قبل أيام في الدوري الإنجليزي.
وأكمل أرسنال عقد المتأهلين لربع النهائي، والتحق بكل من ستوك سيتي وبرنتفورد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل وإيفرتون وتوتنهام.