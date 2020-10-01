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أرسنال يثأر من ليفربول ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

أرسنال آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة (غيتي)
أرسنال آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة (غيتي)
1/10/2020

تأهل نادي أرسنال إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، لينتقم الفريق اللندني من خسارته أمام الفريق ذاته قبل 3 أيام في الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال في الركلة الأخيرة.

وثأر أرسنال بهذا لهزيمته 3-1 أمام ليفربول قبل أيام في الدوري الإنجليزي.

وأكمل أرسنال عقد المتأهلين لربع النهائي، والتحق بكل من ستوك سيتي وبرنتفورد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل وإيفرتون وتوتنهام.

المصدر : وكالات

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