أرسنال يثأر من ليفربول ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

تأهل نادي أرسنال إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، لينتقم الفريق اللندني من خسارته أمام الفريق ذاته قبل 3 أيام في الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال في الركلة الأخيرة.

وثأر أرسنال بهذا لهزيمته 3-1 أمام ليفربول قبل أيام في الدوري الإنجليزي.

وأكمل أرسنال عقد المتأهلين لربع النهائي، والتحق بكل من ستوك سيتي وبرنتفورد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل وإيفرتون وتوتنهام.