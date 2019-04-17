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كرة قدم|الولايات المتحدة الأميركية

بالفيديو.. صلاح ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم

17/4/2019

وضعت مجلة "تايم" الأميركية النجم المصري محمد صلاح على غلافها بعد أن اختارته ضمن قائمة تضم أكثر من مئة شخصية مؤثرة في العالم، نتيجة تألقه اللافت مع فريق ليفربول الإنجليزي في البريميرليغ ودوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

ورصد مقدم البرامج الكوميدي الإنجليزي جون أوليفر أبرز مميزات صلاح في مقال كتبه بالمجلة، قال فيه إنه رغم كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم فإنه كإنسان أفضل منه كلاعب لكرة القدم.

وأضاف أن محمد صلاح شخصية بارزة وأيقونة بالنسبة للمصريين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ورغم ذلك فهو دائما ما يظهر كرجل متواضع وذكي ومرح، وله قدرة على نقل الشعور بالاطمئنان حيث لا يسمح بأن يصيبه أي شخص بالتوتر.

وأشار أوليفر إلى أنه لطالما تساءل عما سيكون إحساس من يستطيع أن يقوم بما يفعله، وعن وجهه الشغوف بعد أن يفعل شيئا لا يصدق.

يذكر أن المئة شخصية المؤثرة تضم شخصيات سياسية وفنية كبيرة، منهم على سبيل المثال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، كما تضم من الرياضيين نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس وأسطورة الغولف الأميركي أيضا تايغر وودز.

المصدر : تايم + مواقع التواصل الاجتماعي

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