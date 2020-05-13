تسجيل صوتي يكشف فضيحة ترتيب مباريات في الدوري الجزائري

أدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما وصفها بالممارسات الشنيعة للتلاعب بنتائج المباريات، وذلك على خلفية تداول تسجيل صوتي يشير إلى تورط محتمل لمسؤول كبير في نادي وفاق سطيف.

وذكر الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء أنه تلقى تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية يناقش فيها شخصان التلاعب بنتيجة مباراة محتملة.

وأضاف "في انتظار التأكد من صحة التسجيل فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين بقوة هذه الممارسات الشنيعة".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن التسجيل الصوتي يتضمن حديثا هاتفيا لشخص يشتبه بكونه المدير العام لنادي وفاق سطيف وصيف الدوري الجزائري فهد حلفاية مع آخر بشأن مساع للتلاعب بنتائج المباريات.

ويقول حلفاية المشتبه به خلال التسجيل المذكور إنه تحدث مع مسؤول في أحد الأندية عن تمكين وفاق سطيف من الحصول على نقاط المباراة التي تجمع فريقهما، على أن يسعى هو (أي حلفاية) لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالمواجهة التي ستجمعه مع مضيفه أهلي برج بوعريريج، وأنه سيتحدث إلى رئيس "بوعريريج" أنيس بن حمادي عندما يحين الوقت.

وأشار حلفاية إلى أنه لو فاز فريقه على مضيفه اتحاد بسكرة وخسر شباب بلوزداد أمام مضيفه جمعية الشلف فإن وفاق سطيف سيتوج بلقب الدوري، وسيكون الهبوط من نصيب نصر حسين داي ونجم مقرة.

وتغلب وفاق سطيف على اتحاد بسكرة 2-صفر، بينما تعادل شباب بلوزداد مع مضيفه جمعية الشلف 2-2 في المرحلة الـ21 التي أقيمت يومي 5 و7 مارس/آذار الماضي.

كما تحدث حلفاية عن قدرة وفاق سطيف على الفوز بكل المباريات خارج أرضه، منها تلك التي ستجمعه باتحاد بلعباس الذي يدين لسطيف بمبلغ 50 ألف دولار نظير تعاقده مع أحد لاعبيه الأفارقة.

لكن حلفاية كذب كل ما جاء في التسجيل الصوتي المسرب الذي وصفه بالمفبرك، مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء لإنصافه، وقال إن نتائج وفاق سطيف نزيهة.