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البوندسليغا تحذر الأندية من الاحتفال بالأهداف

احتفال لاعبي هرتا برلين أثار نقاشا عاما في ألمانيا
احتفال لاعبي هرتا برلين أثار نقاشا عاما في ألمانيارويترز
23/5/2020

كشفت تقرير صحفي في ألمانيا أن رابطة الدوري الألماني "بوندسليغا" حذرت الأندية بشكل عاجل من احتفال لاعبيها بإحراز أهداف بشكل لا يتوافق مع قواعد مكافحة كورونا، وشددت الرابطة على التدابير الصارمة في مواجهة الفيروس.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هذا التحذير جاء في خطاب من ثلاث صفحات بعثت به الرابطة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية، وجاء فيه "من بين ردود الفعل الإيجابية، وردت أيضا ردود فعل نقدية أعطتنا الشعور بأن تركيز وسائل الإعلام والرأي العام -بما في ذلك الساسة أيضا- ينصبّ على التزام الأندية بجميع التعليمات والتدابير".

وكان تجمُّع لاعبي نادي هيرتا برلين حول قائدهم فيداد ايبزيفتش للاحتفال بأهداف الفريق أمام هوفنهايم في أول يوم لاستئناف الدوري دون جمهور، قد أثار نقاشا عاما.

يشار إلى أن الرابطة أوصت في خطتها المتعلقة بالنظافة الصحية والسلامة بالحفاظ على مسافة التباعد أثناء الاحتفال بإحراز أهداف، وسمحت فقط بالتلامس بين اللاعبين بالمرافق والأقدام.

وثمة توصيات أخرى تتعلق بتصرف اللاعبين داخل غرف خلع الملابس، حيث أكدت الرابطة في خطابها، أن "الدخول المتدرج إلى الكبائن بعد نهاية الشوط الأول وعقب المباراة، سيحسّن من تجنب الاتصال عن قرب".

ولفتت الرابطة إلى الاهتمام مرة أخرى بأنه في حال "ظهور حالة إيجابية بكوفيد-19، سيقدم مكتب الصحة المختص تتبعا مفصلا للمخالطين، وربما يلجأ إلى صور تلفزيونية أيضا لتحديد مدى تدابير الحجر المحتملة".

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