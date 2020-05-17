بايرن ميونيخ ينجح في أول اختبار ويعزز صدارته للدوري الألماني

عزز بايرن ميونيخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما تغلب على مضيفه يونيون برلين 2-صفر اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة 26.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع الفائز رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند والذي تغلب على شالكه 4-صفر أمس السبت في ديربي الرور، في حين تجمد رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز 12.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل كولون مع ماينز 2-2.

وبعد فترة توقف بدأت منتصف مارس/آذار الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من أمس بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.