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بطولات أوروبية|إيطاليا

الدوري الإيطالي.. التدريبات الجماعية غدا والمباريات مؤجلة حتى إشعار آخر

17/5/2020

أعطى جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الضوء الأخضر لعودة أندية دوري الدرجة لكرة القدم إلى المران الكامل بدءا من غد الاثنين، ضمن إجراءات تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأكد كونتي أن أندية كرة القدم تستطيع المران يوم الاثنين إلى جانب فرق الألعاب الأخرى لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن موعد استئناف للدوري المحلي.

وأصبح الدوري الألماني أمس السبت أول مسابقة أوروبية كبرى تستأنف النشاط بعد التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال كونتي "هناك ضغوط كبيرة لاستئناف الدوري الإيطالي لكن من الضروري توفير أعلى معايير السلامة".

وأضاف "حتى نحدد موعدا دقيقا، سنكون في حاجة لضمانات أكثر من المتوفرة في الوقت الحالي لكن مما قيل لي فنحن لم نحصل عليها بعد".

وتوقف الدوري الإيطالي منذ 9 مارس/آذار، ولم يتحدد بعد أي موعد لاستئناف المسابقة رغم عودة اللاعبين إلى التدريبات بشكل فردي مع الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

وإيطاليا هي أول دولة أوروبية تتضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا، وكان الدوري الإيطالي أول مسابقة تخوض مباريات دون مشجعين وكذلك أول مسابقة كبرى تتوقف.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على الوصول إلى خط نهاية المسابقة.

 

المصدر : وكالات

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