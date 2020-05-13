السعودية ونيوكاسل.. 10 أندية تعارض الصفقة والمالك قد يتجه لعروض أخرى

تواجه خطط صندوق الاستثمار السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي معارضة 10 أندية، ودفعت التعقيدات التي تواجه الصفقة مالك النادي مايك آشلي للتفكير في الاستماع إلى عروض أخرى.

وذكرت تقارير في إنجلترا أن صندوق الاستثمارات -الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- يقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل مقابل نحو 375 مليون دولار.

غير أن ظهور الحديث عن الصفقة إلى العلن أثار موجة احتجاجات بسبب ملف السعودية في مجال حقوق الإنسان وارتباطها بشبكة قنوات القرصنة "بي آوت كيو"، وطالبت أطراف مختلفة رابطة الدوري الإنجليزي بمنع إتمام صفقة الاستحواذ.

وجاء أحدث تحرك من ممثلي 10 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والذين أبدوا اعتراضهم على الصفقة المحتملة بسبب تأثير شبكة قنوات القرصنة على حقوق الأندية.

وأشارت صحيفة صن البريطانية إلى أن الأندية الإنجليزية تفكر في التحرك بشكل جماعي، مستندة إلى وثائق قانونية تثبت تورط السعودية في دعم شبكة "بي آوت كيو".

وكان تحقيق أجرته الحكومة الأميركية قد أكد على وجود روابط بين شبكة قنوات القرصنة والحكومة السعودية، وهو ما يعزز موقف الرافضين لصفقة الاستحواذ، لأن عمليات القرصنة التي تمت لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كان لها تأثير سلبي على الحقوق والإيرادات التجارية للمسابقة.

وتوقعت صحيفة صن أن تدفع المتاعب المتلاحقة بشأن الملف السعودي مالك نادي نيوكاسل مايك آشلي للاستماع إلى عروض أخرى، وهو الذي يسعى لاستكمال صفقة بيع الفريق من أجل التخلص من تبعاته المالية.

ومن بين العروض المقترحة على آشلي عرض استحواذ من قطب الإعلام الأميركي هنري موريس الذي يسعى لتكرار نموذج النجاح الذي يشهده ليفربول منذ تولي مستثمرين أميركيين إدارته قبل سنوات قليلة.