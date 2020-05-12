استجواب لاعب سابق لريال مدريد ضمن قضية تهريب كوكايين

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على اللاعب الكولومبي السابق لنادي ريال مدريد إدوين كونغو، وذلك ضمن التحقيقات في قضية تهريب كوكايين.

وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" أن كونغو البالغ من العمر 43 عاما ألقي القبض عليه في مدريد من قبل شرطة مكافحة تهريب المخدرات، وأطلق سراحه بعد استجوابه، وأشارت إلى أن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص آخرين ضمن القضية نفسها.

وكان كونغو قد انضم إلى ريال مدريد عام 1999 قادما من أونس كالداس الكولومبي، وقضى أغلب فترته مع النادي الملكي معارا إلى بلد الوليد وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.

وفي عام 2002 انتقل كونغو إلى ليفانتي الذي قضى معه أكثر فترة ناجحة بالنسبة له في الكرة الإسبانية، قبل أن يلعب بعدها لسبورتينغ خيخون وريكرياتيفو هويلفا.

وشارك كونغو في 17 مباراة مع المنتخب الكولومبي، وكان حاضرا في نسختين من كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) عامي 1999 و2004.