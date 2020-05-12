خطوة على طريق استئناف الدوري الإيطالي.. وإبراهيموفيتش يعود لميلانو

فيما تعد خطوة على طريق عودة دوريات كرة القدم، أقرت الحكومة الإيطالية الاثنين معايير صحية صارمة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بين فرق كرة القدم التي تستعد لاستئناف التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا ووزير الصحة روبرتو سبرانزا الاثنين، "اللجنة العلمية وافقت على النهج الدقيق الذي تتبعه حتى الآن الوزارات المعنية".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية "توصيات اللجنة التي تعتبر إلزامية، سيتم تمريرها إلى الاتحاد، الذي سيحدّث البروتوكول من أجل السماح للفرق بالتدريب بداية من 18 مايو/ أيار الجاري".

واستأنفت الفرق التدريبات الفردية في معسكراتها منذ الرابع من الشهر الجاري بعد حالة الإغلاق الكامل التي عاشتها إيطاليا لمدة شهرين.

وتتبع الأندية الإرشادات التي تلزم اللاعبين والأجهزة الفنية بإجراء اختبارات المسحة والفحوص الطبية.

وتنتظر رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف مسابقة الدوري بعد توقفها في أوائل مارس/آذار الماضي قبل 12 جولة من نهاية الموسم.

وتردد أن سبادافورا اشترط إقامة المباريات، حال استئناف الموسم، دون جماهير.

When I roar he roars pic.twitter.com/ogtJPF5s5N — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 4, 2020

ومن ناحية أخرى، غادر نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بلاده عائدا إلى مدينة ميلانو الإيطالية الاثنين بعد عدة أسابيع قضاها في السويد.

وينتظر إبراهيموفيتش (38 عاما) المشاركة في تدريبات فريقه ميلان الإيطالي، حيث سيسمح لفرق الدوري الإيطالي بالتدريب على مجموعات صغيرة من اللاعبين بداية من يوم الاثنين المقبل.

وحافظ إبراهيموفيتش على لياقته خلال الأسابيع القليلة الماضية التي قضاها في ستوكهولم حيث تدرب اللاعب المخضرم على ملاعب فريق هاماربي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بالسويد.