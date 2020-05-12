أحلام لابورتا ومتاعب سيتي.. هل يعود غوارديولا إلى برشلونة؟

يرغب الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم خوان لابورتا في الترشح مرة أخرى لرئاسة النادي في 2021، ويتمنى أن يعود بيب غوارديولا لتدريب الفريق من جديد.

وقال لابورتا -الذي ترأس برشلونة من 2003 إلى 2010- في مقابلة تلفزيونية "أود للغاية أن يعود غوارديولا، ولكنه الآن في مانشستر سيتي، وهذا قرار يجب على غوارديولا وحده اتخاذه".

وأضاف أن "الكثير من الجماهير تريده أن يدرب برشلونة مجددا، سأتحدث مع الشخص الذي نريده أن يصبح مدربا من 2021 في الوقت المناسب".

وتولى غوارديولا تدريب برشلونة من 2008 إلى 2012، وحقق نتائج مبهرة في تلك الفترة، وتوج بـ14 لقبا، من بينها سداسية تاريخية حين توج بكل البطولات المحلية والدولية الممكنة في عام 2009.

وينتهي عقد غوارديولا مع فريقه الحالي مانشستر سيتي في ختام الموسم المقبل، وتوقعت العديد من التقارير ألا يجدد المدرب الإسباني ارتباطه ببطل الدوري الإنجليزي، خاصة في حال تثبيت قرار استبعاد الفريق من دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

من جانب آخر، لم يستبعد لابورتا التعاقد مع تشافي النجم السابق للفريق ومدرب السد القطري حاليا، وقال إن القائد السابق لمنتخب إسبانيا "عليه أن يقرر ما هي خطته، وهل سيقود زملاءه السابقين في برشلونة، وهذا ليس بالأمر السهل".

وواجه الرئيس الحالي لبرشلونة جوزيب ماريا بارتوميو ضغوطا كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب عدد من الملفات التي أثرت على الوضع داخل الفريق، من بينها قضية التعاقدات وفضيحة التعاون مع شركة لتشويه خصومه عبر مواقع التواصل.

وستفتح مشاكل بارتوميو الطريق أمام لابورتا الذي يرتبط اسمه في أذهان مشجعي برشلونة بفترة ذهبية سيطر خلالها الفريق محليا وعالميا.