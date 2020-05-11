بحثا عن إنجاز آخر.. كلوب لن يدفع بالشباب في مباريات الدوري الإنجليزي

يعتزم فريق ليفربول الدفع بجميع نجومه الأساسيين حتى في حال حسم تتويجه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المتوقفة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت صحيفة تلغراف البريطانية.

وكانت مزاعم أثيرت أخيرا بشأن إمكانية استعانة ليفربول بفريق الشباب لخوض لقاءاته المتبقية بالمسابقة بمحرد حصوله على البطولة حال استئنافها مرة أخرى.

ويحتاج ليفربول لحصد ست نقاط فقط في مبارياته التسع المتبقية بالبطولة، دون النظر لنتائج سائر منافسيه، من أجل حسم فوزه رسميا باللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود.

ويحلق ليفربول في صدارة ترتيب البطولة، قبل توقفها في مارس/آذارالماضي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مسؤولا تنفيذيا بأحد أندية الدوري الممتاز -من ناد لم يذكر اسمه- أثار القضية، مشيرا إلى أن ليفربول ربما يخاطر بنزاهة المباريات من خلال دفعه بفرق الشباب في لقاءاته المقبلة بالبطولة عقب حسمه اللقب.

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب أثار الجدل هذا الموسم بعدما دفع بفريق الشباب للنادي خلال لقائه مع إيفرتون ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك في الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام أستون فيلا.

ورغم ذلك، أكدت تلغراف أن ليفربول يبدو مُصرّا على أنه لن تكون هذه هي الحال في الدوري، مضيفة أن كلوب يستعد لتقديم أقوى فريق ممكن.

وأوضحت الصحيفة أنه ما زالت أمام ليفربول فرصة لكسر الرقم القياسي كأكثر الفرق حصدا للنقاط خلال موسم واحد، الذي ما زال مسجلا باسم مانشستر سيتي، بـ 100 نقطة، حينما توج باللقب في موسم 2017-2018، وهو ما يشكل حافزا إضافيا للاعبي الفريق الأحمر.

ويستعد ليفربول، الذي حقق 27 انتصارا وتعادلا وحيدا وخسارة وحيدة خلال مسيرته المذهلة بالبطولة خلال الموسم الجاري، لمواجهة أستون فيلا وبرايتون المهددين بالهبوط، فيما يختتم لقاءاته بمواجهة أرسنال وتشلسي ونيوكاسل يونايتد.