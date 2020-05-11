راموس يقر: إسبانيا تحتاج إلى الليغا للتعافي الاقتصادي

اعترف الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد بأن استئناف نشاط كرة القدم في إسبانيا يمثل خطوة مهمة على طريق التعافي من أزمة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه أمر مطلوب على المستويين الاقتصادي والمعنوي.

وأكد راموس -في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية- أن "البلد يحتاج لكرة القدم كنشاط لدعم الاقتصاد وكذلك الناس لهذا النشاط من أجل الإلهاء… أتلهف لعودة فعاليات الدوري الإسباني. علينا أن نلتزم بالتعليمات لنتخلص من هذا الفيروس".

وأضاف "أود توجيه رسالة دعم لجميع من فقدوا أعزاء عليهم. سنتجاوز هذه الأزمة وعلينا أن نتوحد".

وعن الفترة المقبلة واستئناف المسابقة، قال راموس "رابطة الدوري الإسباني هي من ستتخذ القرارات. ألمانيا وضعت النموذج وعلينا اتباعه.. نود البقاء مع عائلاتنا، ولكن يجب أن نتسم بالمرونة أيضا".

وكانت فعاليات الموسم الحالي توقفت بسبب أزمة الفيروس المميت وذلك قبل آخر 11 مرحلة من الليغا الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين أمام الريال.