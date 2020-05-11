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وسط انقسام أندية البريميرليغ.. الحكومة البريطانية تحدد موعد استئناف البطولات الرياضية

ليفربول قاب قوسين من التتويج بلقب البريميرليغ (غيتي)
ليفربول قاب قوسين من التتويج بلقب البريميرليغ (غيتي)
11/5/2020

فتحت الحكومة البريطانية الاثنين الباب أمام استئناف المنافسات الرياضية من دون جمهور اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران القادم، مما يعزز إمكانية استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي توقف منتصف مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا. 

ونشرت الحكومة التوجيهات الإرشادية التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الإغلاق التام، وتضمنت الخطوة الثانية من العملية "السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي". 

ولن يُسمح بإقامة الأحداث إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس من الآن وحتى ذلك الحين.

ويبدو أنه سيكون على المشجعين في المملكة المتحدة الانتظار كثيرا قبل العودة لحضور المباريات، رغم أن التوجيهات الإرشادية لفتت إلى أنه "لا عودة إلى الرياضة أمام الجماهير إلا في وقت لاحق بحسب انخفاض أعداد الإصابات".

وقد تتأثر الأحداث الرياضية التي تنطوي على السفر خارج حدود البلاد، مثل المسابقات الأوروبية لكرة القدم وجولات الكريكت وسباقات الفورمولا واحد، لكون الحكومة ستخضع الوافدين إلى البلاد لفترة حجر صحي قسري مدتها 14 يوما، باستثناء أولئك القادمين من بلدان "على قائمة قصيرة من الإعفاءات".

وتعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين اجتماعا جديدا لبحث سبل استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب كورونا، وسط تزايد الانقسامات حول خطة "مشروع الاستئناف".

وتسعى رابطة الأندية الإنجليزية للعودة إلى الملاعب في يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : الفرنسية

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