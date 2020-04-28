بداية من الأسبوع المقبل.. 4 محطات قبل استئناف الدوري الإسباني

وضعت السلطات الإسبانية مخططا لتخفيف القيود المفروضة على البلاد منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء إمكانية استئناف منافسات كرة القدم في وقت قريب، وذلك استنادا إلى مقترح قدمه المجلس الأعلى للرياضة في البلاد إلى وزارة الصحة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن المقترح يتضمن استئناف النشاط الرياضي عبر أربعة مراحل مقسمة على هذه المواعيد:

4 مايو/أيار: فتح الأندية لمراكز تدريباتها واستقبال اللاعبين للقيام بالتدريبات الفردية البدنية أو بالكرة، على أن يخضع كل اللاعبين لفحص طبي قبل ذلك.

18 مايو/أيار: استئناف التدريبات الجماعية، ولكن على شكل مجموعات قليلة العدد، بحيث سيُقسم الفريق إلى مجموعات من ست لاعبين على الأكثر، ويمكن زيادة هؤلاء إلى 8 بدءا من 25 مايو/أيار، ولا يمكن لأي مجموعة على أرضية ميدان التدريبات أن تتجاوز العشرة أفراد بما في ذلك المدربين، كما أنهم لا يمكنهم الاختلاط معا، لا بداخل مرافق النادي ولا بغرفة الملابس.

1 يونيو/حزيران: العودة إلى التدريبات الجماعية بالنمط المعتاد، ولكن في ظل وجود بروتوكول صحي صارم ينظم هذه التدريبات.

5 يونيو/حزيران: من المتوقع أن تستأنف المباريات بداية من هذا التاريخ، على أن تكون من دون جمهور، وقد يتأخر الاستئناف لأسبوع آخر، وفقا لمدى تطور التدريبات وحالة اللاعبين.

وبناء على هذا المخطط ستقام أولى مباريات الجولة 28 ببطولة الدوري الإسباني في 5 أو 12 يونيو/حزيران، ما لم تحدث انتكاسة صحية أخرى.