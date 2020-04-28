إلغاء أول الدوريات الكبرى.. لا كرة قدم في فرنسا قبل سبتمبر المقبل

أصبح الدوري الفرنسي لكرة القدم أول الدوريات الكبرى التي يعلن عن إلغائها رسميا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إداورد فيليب اليوم الثلاثاء عن قرارت جديدة لتخفيف القيود المفروضة منذ أسابيع في البلاد بسبب تفشي كورونا، على أن يبدأ التخفيف انطلاقا من 11 مايو/أيار المقبل.

وعكس تطلعات عشاق كرة القدم، لم يشمل التخفيف مباريات كرة القدم، فقد أعلن المسؤول الفرنسي إلغاء ما تبقى من مباريات الموسم الحالي للدوري المحلي بدرجتيه الأولى والثانية، على أن يتم استئناف النشاط الكروي بداية من سبتمبر/أيلول المقبل بمباريات الموسم الجديد 2020-2021.

وبات الدوري الفرنسي أول الدوريات الخمسة الكبرى الذي ينتهي من دون استكمال مبارياته، في انتظار الفصل في مستقبل دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

ومن المتوقع أن يجد قرار الإلغاء معارضة من العديد من الأندية بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ستتكبدها الفرق، كما سيضع الرابطة الفرنسية لكرة القدم أمام تعقيدات مع الرعاة وأصحاب حقوق البث.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، ستفصل الرابطة الفرنسية لكرة القدم في وقت لاحق في مصير اللقب وهوية الفرق التي ستنزل إلى الدرجة الأدنى، والفرق المعنية بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل.