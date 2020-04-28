في دوري الأبطال.. ريال مدريد "ملك" بالأرقام وليس بالأقوال

عندما تفوز 13 مرة بلقب مسابقة بينها ثلاث متتالية وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، يعني أنك المسيطر على البطولة دون منازع، وهذه هي حال ريال مدريد مع دوري أبطال أوروبا والذي تؤكد الأرقام أنه "ملك" البطولة والمتربع على عرشها.

وتشير الأرقام إلى أن الملكي يتفوق في كل شيء على منافسيه، إلا في عدد حالات الطرد التي تعرض لها لاعبو الفريق في المسابقة القارية الأم.

الأكثر تتويجا:

– ريال مدريد: 13 مرة

– ميلان: 7 مرات

– ليفربول: 6 مرات

– بايرن ميونيخ وبرشلونة: 5 مرات

الأكثر لعبا:

– ريال مدريد: 438 مباراة

– بايرن ميونيخ: 348 مباراة

– برشلونة: 317 مباراة

– مانشستر يونايتد: 279 مباراة

– يوفنتوس 278 مباراة

الأكثر فوزا:

– ريال مدريد: 262 مباراة

– بايرن ميونيخ: 202 مباراة

– برشلونة: 187 مباراة

– مان يونايتد: 154 مباراة

– يوفنتوس: 140 مباراة

الأكثر خسارة:

– ريال مدريد: 100 مباراة

– أندرلخت: 86 مباراة

– بنفيكا: 85 مباراة

– دينامو كييف: 84 مباراة

– بورتو: 78 مباراة

الأكثر تسجيلا:

– ريال مدريد: 972 هدفا

– بايرن ميونيخ: 708 أهداف

– برشلونة: 630 هدفا

– مان يونايتد: 506 أهداف

– يوفنتوس: 439 هدفا

الأكثر طردا:

– يوفنتوس: 27 مرة

– ريال مدريد: 24 مرة

– بايرن ميونيخ: 22 مرة

– أرسنال: 20 مرة

– إنتر ميلان: 19 مرة

إضافة إلى أن الملكي كان يضم في صفوفه، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر قائمة أعظم هدافي المسابقة القارية الأم برصيد 129 هدفا، سجل معظمها بقميص "لوس بلانكوس".