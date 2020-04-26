نهاية أزمة.. الحياة تعود قريبا إلى الدوري الإيطالي

ستعود أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدا لاستكمال مباريات الموسم الحالي بعد تراجع عدد الوفيات والإصابات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى تخفيف عدد من القيود المفروضة في البلاد، وذلك اعتبارا من 4 مايو/أيار المقبل.

وسيشمل هذا القرار السماح لأندية كرة القدم بإعادة فتح منشآتها التدريبية، ولكن مع تطبيق شروط صارمة تشمل منع التدريبات الجماعية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة تجنبا لانتشار الفيروس.

وبناء على الخطة التي وضعتها السلطات سيسمح لجميع الأندية باستئناف التدريبات الجماعية بداية من 18 مايو/أيار المقبل، وهو ما يعني أن استئناف المباريات سيكون ابتداء من منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وتعتبر إيطاليا أحد أكبر البلدان تأثر بانتشار فيروس كورونا الذي حصد أكثر من 26 ألف وفاة من بين نحو 200 ألف مصاب.

وسيمنح وضع هذه التواريخ بادرة أمل لاستكمال منافسات الموسم الحالي، وسيدفع مزيدا من الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى استكمال جميع المباريات المحلية قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يخصص أغسطس/آب لاستكمال مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.