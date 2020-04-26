برشلونة يؤجل التجديد لتير شتيغن ويقترب من ضم حارس جديد

جمّد نادي برشلونة الإسباني محادثات تمديد التعاقد مع حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، واقترب من التعاقد مع حارس جديد لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" -اليوم الأحد- أن برشلونة يفضّل التريث في انتظار معرفة الآثار المالية لأزمة تفشي فيروس كورونا، قبل تقديم عرض نهائي لتمديد عقد الحارس الألماني البالغ من العمر 27 عاما.

وأكدت الصحيفة أن علاقة تير شتيغن مع النادي -الذي انتقل إليه في 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ- ومع زملائه، "ممتازة".

وكتبت الصحيفة "لا تزال هناك رغبة في الوصول إلى اتفاق" مع الحارس بشأن تجديد العقد الحالي الذي يستمر إلى غاية 2022، مشيرة إلى أن جيرد فوم بروخ وكيل أعمال تير شتيغن، أبدى تفهمه الكامل لقطع المفاوضات، لكنه قال إن القرار لم يخل من مخاطر لأن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبدت اهتمامها بالحارس الألماني، ومن بينها يوفنتوس ومانشستر سيتي.

من جانب آخر، اقترب النادي الكتالوني من التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمي نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يفضل التعاقد مع أونانا -المتألق مع أياكس- ولا سيما أنه أحد ناشئي أكاديمية النادي الشهيرة "لا ماسيا"، كما اكتسب اللاعب -الذي يبلغ من العمر 24 سنة، وينتهي تعاقده مع أياكس في صيف 2022- خبرة كبيرة مع النادي الهولندي في الفترة الأخيرة.

وأكدت سبورت أن برشلونة يتحكم في صفقة أونانا، على الرغم من اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته، أبرزهم باريس سان جيرمان. وقد تلقى أونانا العديد من العروض في الصيف الماضي، إلا أنه اختار البقاء في أياكس مع ضمان السماح له بالرحيل في صيف 2020 إذا أراد.

ووفقا للصحيفة، فإن برشلونة لن يقبل على أي خطوة رسمية مع أونانا قبل رحيل نيتو، ففي حالة بقاء الحارس البرازيلي، لن يكون هناك دافع لضم حارس جديد.

ويشترط أياكس الحصول على 40 مليون يورو مقابل بيع أونانا، وهو رقم يراه برشلونة كبيرا للغاية على حارس سيكون بديلا لتير شتيغن.