"قرار غير حكيم".. وزير يبعثر آمال استئناف الدوري الإسباني قريبا

قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إن المشجعين قد يضطرون للانتظار لمدة أطول قبل عودة

منافسات كرة القدم من جديد، وذلك بسبب استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني والمجلس الرياضي الإسباني على وضع خطة لاستئناف منافسات كرة القدم المتوقفة منذ مطلع مارس/آذار الماضي، وذلك عند الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

وطبقا للبروتوكول الذي قدمته رابطة الدوري الإسباني، يتم إخضاع كل لاعب لفحص فيروس كورونا، وهو ما قد يمثل مشكلة نظرا لأن إسبانيا لا تشهد وفرة في مستلزمات إجراء الاختبارات.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "لا يمكنني الآن أن أقول إن من الممكن استئناف منافسات كرة القدم قبل الصيف، أرى أنه سيعد قرارا غير حكيم".

وأضاف "هناك تعليمات من وزارة الصحة تطبق على كل التجمعات بأنواعها، بما في ذلك كرة القدم الاحترافية. يجب وضع أي نوع من الاختبارات التشخيصية تحت تصرف الحكومات الإقليمية".

وسجّلت إسبانيا نحو 23 ألف وفاة من بين أكثر من 220 ألف إصابة بالفيروس، وتعتزم السلطات المحلية تخفيف قيود الإغلاق العام اعتبارا من 2 مايو/أيار، بعد تسجيل تراجع في وتيرة الإصابات والوفيات.