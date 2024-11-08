دوري أبطال أوروبا

لم يقتصر أثر الخسارة القاسية التي مني بها ريال مدريد، أمس الثلاثاء أمام ميلان، على الاحراج الكبير الذي تعرض له الفريق فحسب، بل على مركزه في ترتيب المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا.