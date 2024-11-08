دوري أبطال أوروبا

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7 أهداف في مباراتين تفضح أزمة دفاع ريال مدريد

كشفت خسارة ريال مدريد الإسباني -أمس الثلاثاء- في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مدى عمق الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق “الملكي” خلال الموسم الحالي.

Published On 6/11/2024

أنشيلوتي يبحث عن "شيء مفقود" في ريال مدريد

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن فريقه يفتقد شيئا ما، وذلك بعد الخسارة 1-3 أمام ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

Published On 6/11/2024

ماذا يحدث مع مانشستر سيتي؟

تلقى مانشستر سيتي خسارته الثالثة على التوالي، بعد هزيمته أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-4 بعد دوري الأبطال، وخروجه من كأس الرابطة على يد توتنهام 1-2، وخسارته أمام بورنموث بالنتيجة عينها في الدوري.

Published On 6/11/2024
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