لم تتوقف الانتقادات في الصحافة الإسبانية للاعبي ريال مدريد بعد مرور 3 أيام على المباراة التي خسرها الفريق 3-1، أمام ضيفه ميلان الإيطالي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
بعد أن سجل ثنائية بفوز برشلونة الكبير على النجم الأحمر (5-2)، بات ليفاندوفسكي على بعد هدف واحد من الوصول لـ100 هدف بدوري أبطال أوروبا.
فرض الفرنسي جويل كوندي نفسه كأحد أبرز نجوم مباراة فريقه برشلونة الإسباني أمس الأربعاء أمام سرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) الصربي، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أثارت صورة نشرها حساب برشلونة الإسباني في “إنستغرام” فزع وصدمة جماهيره، بعدما أظهرت وجه مدافعه الشاب باو كوبارسي ملطخا بالدماء عقب إصابته في فوز البرسا على النجم الأحمر بدوري الأبطال.