الدوري الإيطالي

فوز نابولي 2-صفر في ملعب سان سيرو، يعني أن الفريق خاض 9 مباريات متتالية في الدوري دون هزيمة، ووسع الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط أمام إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على إمبولي اليوم الأربعاء.