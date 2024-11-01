الدوري الإيطالي

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نجوم كرة القدم يهددون بالإضراب

أثار جدول مباريات كرة القدم المزدحم خلال موسم 2024-2025 استياء واسعا بين عدد كبير من النجوم الذين هدد بعضهم بشن إضراب تاريخي والتوقف عن اللعب.

Published On 20/9/2024
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