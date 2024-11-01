الدوري الإيطالي

انتقد أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، حكم الفيديو المساعد لعدم تدخله لإلغاء ركلة جزاء أهدرها هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان في النهاية خلال تعادل الفريقين 1-1 أمس الأحد.
خسر ريال مدريد حامل اللقب جهود لاعبيه البرازيليين المهاجم رودريغو والمدافع إيدر ميليتاو في الشوط الأول من مواجهته أمام أوساسونا، السبت ضمن المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
فوز نابولي 2-صفر في ملعب سان سيرو، يعني أن الفريق خاض 9 مباريات متتالية في الدوري دون هزيمة، ووسع الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط أمام إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على إمبولي اليوم الأربعاء.
تعادل إنتر 4-4 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.