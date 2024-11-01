قررت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف الحكم ديفيد كوت وذلك في انتظار نتائج التحقيق، بعد انتشار فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدما عبارات مهينة بحق الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول.
يقود الهولندي آرني سلوت، والنجم المصري محمد صلاح إلى انطلاقة مثالية في البريمرليغ ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن تصدرا جدولي ترتيب البطولتين المحلية والقارية.
اكتفى تشلسي بالتعادل 1-1 مع ضيفه أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج مساء يوم الأحد ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أنفق مانشستر يونايتد الكثير من المال على جلب أفضل اللاعبين سعيا لتحقيق طموحاته في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن في العديد من المرات لم تحقق الصفقات النتائج المنتظرة.