الدوري الإنجليزي الممتاز

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  • إيقاف حكم إنجليزي أهان كلوب مدرب ليفربول السابق

    قررت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف الحكم ديفيد كوت وذلك في انتظار نتائج التحقيق، بعد انتشار فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدما عبارات مهينة بحق الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول.

    Published On 11/11/2024

  • أسوأ 20 تعاقدا في تاريخ مانشستر يونايتد

    أنفق مانشستر يونايتد الكثير من المال على جلب أفضل اللاعبين سعيا لتحقيق طموحاته في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن في العديد من المرات لم تحقق الصفقات النتائج المنتظرة.

    Published On 10/11/2024
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شاهد.. ملخص تعادل مانشستر يونايتد وتشلسي بالدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه تشلسي يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة.

Published On 3/11/2024
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