الدوري الإنجليزي الممتاز

في كرة القدم الحديثة، أصبح تغيير المدربين أكثر شيوعا من أي وقت مضى، ونادرا ما تتردد الأندية في إقالتهم، لكن ثمة مدربين نجحوا في البقاء فترة طويلة على دكة البدلاء.