الدوري الإسباني

تألق راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد أمام أوساسونا، ليثبت أن بقاءه في البرنابيو لم يذهب سدى بعد أن رفض العديد من العروض المغرية من أندية أوروبية كبيرة.
ربما تجد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز نفسها مضطرة لإجراء عملية بيع كبرى في سوق الانتقالات.
أعاد فوز ريال مدريد السبت الماضي على أوساسونا، في الجولة الـ13 للدوري الإسباني، بعض السكينة والهدوء للملكي، لكنه لم يحجب الأزمة التي عاشها طوال أسبوع، وتحديدا عقب الخسارة أمام ميلان بأبطال أوروبا.
حسم الحكم الدولي الإسباني السابق كلوس غوميز الجدل حول هدف برشلونة المُلغى والذي سجله الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مرمى ريال سوسيداد أمس بالليغا.