الدوري الإسباني

تزايدت الضغوط على النجم الفرنسي كيليان مبابي مع استمرار صيامه عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، خلال الفوز العريض الذي حققه الفريق، أمس السبت، على أوساسونا برباعية نظيفة في الليغا.