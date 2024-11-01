الدوري الإسباني

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هل فقد مبابي لاعب ريال مدريد شغفه وثقته بنفسه؟

تزايدت الضغوط على النجم الفرنسي كيليان مبابي مع استمرار صيامه عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، خلال الفوز العريض الذي حققه الفريق، أمس السبت، على أوساسونا برباعية نظيفة في الليغا.

Published On 10/11/2024

هل يستنجد ريال مدريد بسرجيو راموس؟

أثارت إصابة إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد -السبت- أمام أساسونا الذعر في صفوف النادي الملكي الذي تعاني -أصلا- دفاعاته من عدة غيابات بداعي الإصابة.

Published On 9/11/2024

هل يضحي ريال مدريد بفينيسيوس من أجل مبابي؟

كشفت تقارير صحفية أن لاعب ريال مدريد كيليان مبابي يرفض فكرة اللعب في مركز رقم 9، حيث يفضل مركزه المعتاد على الجناح الأيسر، مما يهدد مستقبل فينيسيوس جونيور الذي يشغل ذات المركز في النادي الملكي.

Published On 8/11/2024
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