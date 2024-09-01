بطولة أمم أوروبا 2024

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غضب تركي من ظهور مشجعين إنجليزيين "بزي الصليبيين" في نهائي يورو 2024

أثارت لقطة تُظهر مشجعين إنجليزيين يرتدون “زي الصليبيين”، في نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا، الأحد الماضي، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي التركية التي اتهمت يويفا باضطهاد الجماهير التركية.

Published On 16/7/2024
England fans

أكثر 10 منتخبات تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

عزز منتخب الأرجنتين صدارته لقائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعد تتويجه بلقب بطولة كوبا أميركا للمرة الـ16 في تاريخه والثانية على التوالي مسجلا رقما قياسيا.

Published On 16/7/2024

لامين جمال يتفوق على رونالدو في (تيك توك) خلال يورو 2024

لم يحصد النجم الإسباني الصاعد لامين جمال الأرقام القياسية بمشوار منتخب بلاده للفوز بيورو 2024 فحسب، بل كان أيضا نجما بارزا على (تيك توك)، حتى أنه تفوق على رونالدو صاحب الأرقام القياسية بمواقع التواصل.

Published On 16/7/2024

بعد مسيرة استمرت 14 عاما.. مولر يعلن اعتزاله الدولي

أعلن توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني -اليوم الاثنين- اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة مع المنتخب استمرت 14 عاما، وذلك بعد الخروج من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي استضافتها بلاده.

Published On 15/7/2024
Costa Rica v Germany: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة داني أولمو

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريبا من حسم صفقة هداف بطولة أمم أوروبا 2024 الإسباني داني أولمو بعد أن جعله المدرب بيب غوارديولا أحد أهدافه.

Published On 15/7/2024

أبرز 5 نجوم في يورو 2024

أسدل الستار على النسخة الـ17 من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، الأحد، بتتويج إسبانيا باللقب على حساب إنجلترا 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين.

Published On 15/7/2024

أرقام قياسية تحطمت في يورو 2024

سقطت بعض الأرقام القياسية في نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم في ألمانيا عقب المباراة النهائية التي فازت بها إسبانيا على إنجلترا 2-1 الأحد في برلين.

Published On 15/7/2024
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