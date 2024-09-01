بطولة أمم أوروبا 2024

اعترف يويفا بوجود خطأ تحكيمي بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة ألمانيا بعد لمسة يد على الإسباني كوكوريا خلال مواجهة البلدين في ربع نهائي يورو 2024.
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -الثلاثاء- في تقريره عن يورو 2024 أن اتحاداته الـ55 ستحصل على 935 مليون يورو من عائدات البطولة القارية.
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الثنائي الإسباني المؤلف من ألفارو موراتا ورودري بسبب سلوكهما خلال استعراض جائزة بطولة أوروبا 2024 ضمن احتفالات جرت بمدريد هذا الشهر.
ارتفعت القيمة التسويقية لما يصل لـ35 لاعبا بعد أدائهم الجيد على الملاعب الألمانية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، التي تُوج بلقبها المنتخب الإسباني.