عاقب نادي فولفسبورغ الألماني مهاجمه كيفن بهرنس بعد رفضه التوقيع على قميص يرمز للشواذ والإدلاء بتعليق معاد لهم.
فرض المهاجم المصري عمر مرموش نفسه في الدوري الألماني لكرة القدم، بتصدره ترتيب الهدافين متفوقا على النجم الإنجليزي هاري كين.
سجل المهاجم المصري عمر مرموش، اليوم الأحد، هدفين وصنع هدفا ليمنح فريقه تعادلا مثيرا أمام ضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الألماني لكرة القدم.
سجل الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت هدفين بمرمى هولشتاين ليعتلي صدارة هدافي الدوري الألماني.