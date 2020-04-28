لإعادة فتح مرافق "أن بي أي".. قواعد إرشادية وجدول زمني

أعلن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تعديلات في القواعد الإرشادية الخاصة بعودة اللاعبين إلى التدريبات قد تسمح بإعادة فتح بعض المرافق التابعة للفرق بحلول 8 من الشهر المقبل، وتخفيف قيود البقاء في المنزل التي فرضتها الولايات المتحدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان دوري السلة أول مسابقة كبرى تتوقف في أميركا الشمالية بسبب فيروس كورونا، حيث حدث ذلك يوم 11 مارس/آذار الماضي بعدما جاءت نتيجة اختبار رودي غوبير لاعب يوتا جاز إيجابية.

وقال "أن بي أي" في بيان إن "الهدف من هذه التغييرات السماح بأجواء آمنة وخاضعة للرقابة للاعبين من أجل التدريب في الولايات التي تسمح لهم بذلك، وتحديد خيارات التدريب الآمن للاعبين الموجودين في ولايات أخرى".

وستسمح التغييرات للفرق بإتاحة مرافقها للاعبين لإجراء تدريبات أو العلاج من إصابات بشكل طوعي.

وبالنسبة للفرق الموجودة في ولايات أو مدن لا تزال السلطات تفرض فيها قيودا صارمة، قال مسؤولو دوري السلة الأميركي إنهم سيعملون مع السلطات لإيجاد بدائل.

ومن ضمن هذه الإرشادات لن يسمح لأكثر من أربعة لاعبين بدخول منشأة في توقيت واحد، كما لا يمكن مشاركة المدربين.

ولا يزال النشاط الجماعي محظورا.

وسيحظر على اللاعبين أيضا استخدام مرافق غير تابعة للفرق مثل النوادي الصحية ومراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية.