أناضولو التركي يهزم ريال مدريد ويتوّج بلقب الدوري الأوروبي بكرة السلة

تُوّج فريق أناضولو إفيس بيلسن التركي بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي بفوزه على ريال مدريد الإسباني 58-57 في المباراة النهائية أمس السبت في بلغراد.

وسجل فاسيلي ميسيتش 23 نقطة ليرفع رصيده من النقاط في بطولة الدوري الأوروبي إلى 2500 نقطة، ويقود الفريق التركي للقب الأوروبي الثاني على التوالي.

وأحرز تيبور بليس 19 نقطة، وأضاف شان لاركين 10 نقاط في المباراة النهائية التي شهدت أقل معدل تسجيل على مستوى جميع المباريات النهائية للدوري الأوروبي في العصر الحديث.

وبات أناضولو ثالث فريق فقط يتوّج بلقب البطولة القارية مرتين متتاليتين بعد ماكابي في عامي 2004 و2005، وأولمبياكوس اليوناني في عامي 2012 و2013.

وتصدّر والتر تافاريس قائمة هدافي الريال بتسجيله 14 نقطة و11 متابعة مقابل تسجيل سيرخيو ييول 9 نقاط.

وحصل برشلونة على المركز الثالث بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 84-74 في مباراة تحديد المركز الثالث.