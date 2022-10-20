الاستحواذ و"تيكي تاكا".. هكذا ألهم برشلونة غولدن ستيت للسيطرة على السلة الأميركية

قال كلاي طومسون لاعب غولدن ستيت وريورز إن حركة الكرة المثيرة للإعجاب لفريقه في المواسم الأخيرة مستوحاة من طريقة لعب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان وريورز -الذي بدأ الدفاع عن لقب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة بفوزه 123-109 على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز الثلاثاء الماضي- قوة مهيمنة تحت قيادة المدرب ستيف كير وفاز بـ4 ألقاب في السنوات الثماني الماضية.

وكشف طومسون أن الحفاظ على حركة الكرة هي من ضمن العوامل التي تعلمها الفريق من برشلونة.

وأضاف طومسون بعد الفوز على ليكرز "يرجع الفضل لستيف، لقد جاء وكانت لديه رؤية. لقد أعطانا نموذجا مثاليا لنادي برشلونة وطريقة لعبه التي تسمى تيكي تاكا".

وتابع "إنها عبارة عن التمرير للاعب الخالي من الرقابة وترك الكرة تتحرك سريعا. هذه الكرة تلعب لي وستيفن (كري) كثيرا.. إنها مثالية".

وبدأت طريقة تيكي تاكا في برشلونة بقيادة المدرب بيب غوارديولا، وهي سلسلة من التمريرات المتقنة والقصيرة للحفاظ على حركة الكرة دون فقدان الاستحواذ.

وحقق هذا الأسلوب نجاحا كبيرا لبرشلونة، حيث قاده غوارديولا إلى 14 لقبا بين عامي 2008 و2012.