أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين انضمام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما شريكا إستراتيجيا لدوري السلة الأفريقي للمساعدة على دفع جهود المسؤولية الاجتماعية داخل القارة.

وسيملك أوباما حصة أقلية في المشروع، الذي ينوي -مع الوقت- استخدامه لتمويل برامج مؤسسة أوباما للشباب والقادة في أفريقيا.

One of the things I’ve always loved about basketball is the fact that it brings people together and empowers young people everywhere. I’m proud to join the team at @NBA_Africa and look forward to seeing the change we can create across the continent. https://t.co/MzzFgm5QbT — Barack Obama (@BarackObama) July 27, 2021

وقال أوباما في إفادة صحفية "من خلال الاستثمار في المجتمعات، وتعزيز المساواة على أساس الجنس، وغرس حب لعبة كرة السلة، فإني أعتقد أن دوري السلة الأفريقي المدعوم من الدوري الأميركي، يستطيع أن يصنع الفارق للكثير من الشبان في أفريقيا".

وأضاف "أبديت إعجابي بالتزام رابطة الدوري نحو أفريقيا، ويتضمن ذلك المبادرة من العديد من اللاعبين الأفارقة الذين يريدون أن يردوا الجميل لدولهم ومجتمعاتهم".

وتابع "لهذا السبب أنا فخور بالانضمام لدوري السلة الأفريقي، وأتطلع إلى شراكة تفيد الشباب في العديد من الدول".

#من_الذاكرة 2008 | الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يلعب كرة السله بكل مهاره 😄 pic.twitter.com/Ls8MD49rEA — كرة السلة الامريكية (@Arabic1NBA) September 23, 2017

ومارس أوباما كرة السلة على المستوى الرسمي بدوري المدارس في الولايات المتحدة، واستمر في ممارستها على سبيل الهواية.

Whoa, whoa, that's what I do !!!

(Barack Obama, 44th U.S. President/Sound on) pic.twitter.com/Vc6pQfIokE — Samuel M. Miller (@samuelmmiller) July 19, 2021

وانطلق موسم 2020-2021 في دوري السلة الأميركي بمشاركة 14 لاعبا أفريقيا، ليعادل أكبر عدد من الأفارقة في بداية موسم بهذه المسابقة، وبعضهم من أفضل اللاعبين، مثل العملاق الكاميروني جويل إمبيد المنضم لفريق كل النجوم 4 مرات.

وأعلنت رابطة الدوري الأميركي في مارس/آذار الماضي إطلاق مسابقة الدوري الأفريقي بمشاركة أفضل 12 فريقا داخل القارة من 12 دولة بالتعاون أيضا مع الاتحاد الدولي للعبة.

وتملك رابطة الدوري الأميركي تاريخا طويلا في أفريقيا، وافتتحت مقرا لها في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في 2010.