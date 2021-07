أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين انضمام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما شريكا إستراتيجيا لدوري السلة الأفريقي للمساعدة على دفع جهود المسؤولية الاجتماعية داخل القارة.

وسيملك أوباما حصة أقلية في المشروع، الذي ينوي -مع الوقت- استخدامه لتمويل برامج مؤسسة أوباما للشباب والقادة في أفريقيا.

One of the things I’ve always loved about basketball is the fact that it brings people together and empowers young people everywhere. I’m proud to join the team at @NBA_Africa and look forward to seeing the change we can create across the continent. https://t.co/MzzFgm5QbT

— Barack Obama (@BarackObama) July 27, 2021