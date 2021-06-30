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شاكيل أونيل منتقدا ليبرون جيمس: لا تشتكِ ضغط المباريات وأنت تربح 200 مليون دولار

ليبرون جيمس أحد أساطير كرة السلة الأميركية (الأوروبية)
ليبرون جيمس أحد أساطير كرة السلة الأميركية (الأوروبية)
30/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202108:37 PM (مكة المكرمة)

أثار جدول الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين هذا الموسم الكثير من الجدل، حيث انتقده بعض النجوم -وأبرزهم ليبرون جيمس- بعد سلسلة من الإصابات، وأيده آخرون ومنهم شاكيل أونيل الذي هاجم جيمس ورفاقه.

ورغم تخفيض عدد المباريات في الجدول الجديد، فإن عدد الإصابات بين لاعبيه زاد بشكل كبير، فيما يبدو من ضغط المباريات وقلة فترات الراحة، كما أوضح جيمس نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز وأحد أساطير كرة السلة الأميركية.

لكن تصريحات جيمس لم تعجب النجم السابق شاكيل أونيل، الذي رد قائلا إن اللاعبين لا يزالون يتلقون مبالغ ضخمة من المال، في الوقت الذي تم فيه طرد الكثير من وظائفهم بسبب جائحة كورونا، لذا ليس لديهم الحق في الشكوى.

وأضاف أونيل -في إشارة واضحة إلى جيمس الذي يتقاضى راتبا سنويا ضخما- "عندما تعيش في عالم تم فيه تسريح 40 مليون شخص، وأنت تحصل على 200 مليون دولار مقابل اللعب ساعتين يوميا، فليس لك الحق في الشكوى".

المصدر : ماركا

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