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كرة سلة

ناد روسي يعد الجماهير بتلقي لقاح كورونا في ملعبه إذا حضروا مبارياته المقبلة

جماهير زينيت تشجع فريقها خلال مباراته مع دورتموند بدوري أبطال أوروبا العام الماضي (رويترز)
جماهير زينيت تشجع فريقها خلال مباراته مع دورتموند بدوري أبطال أوروبا العام الماضي (رويترز)
12/3/2021

رحّب نشطاء بتغريدة نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي التي وعد فيها جمهوره الذي سيحضر مبارياته المقبلة على ملعبه خلال هذا الموسم، بالحصول على لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك-في" (Sputnik-V).

وقال النادي في تغريدة أمس، عبر حسابه على موقع تويتر، "المشجعون الذين سيحضرون مبارياتنا المقبلة وجميع المباريات المستقبلية على أرضنا هذا الموسم، سيتمكنون من الحصول على لقاح "سبوتنيك-في" في ملعب غازبروم أرينا".

ولاقت مبادرة النادي ترحيبًا من نشطاء مواقع التواصل في الجمع بين كرة القدم وتوزيع اللقاح في آن واحد، كما دعا آخرون لتعميمها في بلدان أخرى مثل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في بريطانيا.

 

المصدر : وكالة سند

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