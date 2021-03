ناد روسي يعد الجماهير بتلقي لقاح كورونا في ملعبه إذا حضروا مبارياته المقبلة

رحّب نشطاء بتغريدة نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي التي وعد فيها جمهوره الذي سيحضر مبارياته المقبلة على ملعبه خلال هذا الموسم، بالحصول على لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك-في" (Sputnik-V).

وقال النادي في تغريدة أمس، عبر حسابه على موقع تويتر، "المشجعون الذين سيحضرون مبارياتنا المقبلة وجميع المباريات المستقبلية على أرضنا هذا الموسم، سيتمكنون من الحصول على لقاح "سبوتنيك-في" في ملعب غازبروم أرينا".

Supporters attending our next and all future home matches this season will be able to get their #SputnikV COVID-19 vaccination at the Gazprom Arena

