البث الحي
كرة سلة

مساعدة الفقراء والمرضى.. سخاء جوردان لا حدود له

تعهد جوردان بتقديم 100 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لمؤسسات تعمل على تعزيز جهود المساواة العرقية (رويترز)
تعهد جوردان بتقديم 100 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لمؤسسات تعمل على تعزيز جهود المساواة العرقية (رويترز)
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202109:59 PM (مكة المكرمة)

تعهد مايكل جوردان أسطورة كرة السلة بالتبرع بـ10 ملايين دولار لبناء وحدتين طبيتين لغير المؤمن عليهم بمسقط رأسه في مدينة ويلمنغتون بولاية كارولينا الشمالية، ومن المتوقع افتتاح الوحدتين بداية 2022.

وسبق أن تبرع جوردان، الذي نشأ في ويلمنغتون وذهب إلى المدرسة الثانوية هناك، بـ7 ملايين دولار لإنشاء عيادات للأسر الفقيرة في تشارلوت.

وقال جوردان (57 عاما) -في بيان- إنه "فخور بالتعاون مرة أخرى مع مؤسسة نوفانت للخدمات الصحية لتوسيع نظام العيادات العائلية؛ لتقديم خدمات طبية أفضل في مسقط رأسي".

وأضاف "من حق الجميع الحصول على خدمات طبية ذات كفاءة عالية بغض النظر عن مكان إقامتهم أو هل هم مؤمن عليهم أم لا. ويلمنغتون لها مكانة خاصة في قلبي، وأنا سعيد حقا برد الجميل للمجتمع، الذي دعمني طيلة مشواري".

وفي يونيو/حزيران تعهد جوردان بتقديم 100 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لمؤسسات تعمل على تعزيز جهود المساواة العرقية.

وقاد جوردان فريق شيكاغو بولز إلى لقب الدوري 6 مرات في تسعينيات القرن الماضي، كما أنه عضو في قاعة المشاهير، ويملك فريق تشارلوت هورنتس المنافس في البطولة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

مزاد يسعى إلى بيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار

قد يصبح زوجٌ فريد من الأحذية الرياضية صممته شركة “أديداس” للتجهيزات الرياضية وصانع الخزف الألماني “ميسن”، أول حذاء من نوعه يباع بمليون دولار، بحسب توقعات دار “سوذبيز” التي تعرضه في مزاد.

المزيد من كرة سلة

وداع مؤثر من ميسي وسواريز لفيدال

سواريز (يمين) وميسي (وسط) وفيدال أصبحوا أصدقاء مقربين (رويترز)

أنتم بلا ضمير.. القائد السابق لمنتخب السلة يهاجم الساسة ويسعف مصابي مواجهات بيروت

الخطيب مخاطبا الساسة: أنتم بلا شرف (مواقع التواصل)

ضعيف وغير منسجم.. برشلونة و"أنقاض" مدرسة التيكي تاكا

صحيفة "موندو ديبورتيفو": ميسي ينفجر (رويترز)

تخلصوا من العنصرية تجاه الأشخاص بسبب اللون.. جوردان غاضب بسبب مقتل جورج فلويد

الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

في أول زيارة له بعد اتفاق العلا.. تدني مستوى استقبال ملك البحرين في الإمارات

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (وكالة الأنباء الأوروبية)

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

الجمل.. هل يكون مفتاح علاج كورونا؟