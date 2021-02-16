مساعدة الفقراء والمرضى.. سخاء جوردان لا حدود له

تعهد مايكل جوردان أسطورة كرة السلة بالتبرع بـ10 ملايين دولار لبناء وحدتين طبيتين لغير المؤمن عليهم بمسقط رأسه في مدينة ويلمنغتون بولاية كارولينا الشمالية، ومن المتوقع افتتاح الوحدتين بداية 2022.

وسبق أن تبرع جوردان، الذي نشأ في ويلمنغتون وذهب إلى المدرسة الثانوية هناك، بـ7 ملايين دولار لإنشاء عيادات للأسر الفقيرة في تشارلوت.

وقال جوردان (57 عاما) -في بيان- إنه "فخور بالتعاون مرة أخرى مع مؤسسة نوفانت للخدمات الصحية لتوسيع نظام العيادات العائلية؛ لتقديم خدمات طبية أفضل في مسقط رأسي".

وأضاف "من حق الجميع الحصول على خدمات طبية ذات كفاءة عالية بغض النظر عن مكان إقامتهم أو هل هم مؤمن عليهم أم لا. ويلمنغتون لها مكانة خاصة في قلبي، وأنا سعيد حقا برد الجميل للمجتمع، الذي دعمني طيلة مشواري".

وفي يونيو/حزيران تعهد جوردان بتقديم 100 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لمؤسسات تعمل على تعزيز جهود المساواة العرقية.

وقاد جوردان فريق شيكاغو بولز إلى لقب الدوري 6 مرات في تسعينيات القرن الماضي، كما أنه عضو في قاعة المشاهير، ويملك فريق تشارلوت هورنتس المنافس في البطولة.