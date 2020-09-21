وداع مؤثر من ميسي وسواريز لفيدال

مسألة ساعات ويعلن إنتر ميلان ضم التشيلي أرتورو فيدال رسميا من برشلونة مقابل مليون يورو فقط، وبعد عامين أمضاهما في "الكامب نو" توطدت علاقته مع النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز، وأصبحوا أصدقاء مقربين.

وظهرت هذه الصداقة بين الثلاثة في الوداع المؤثر الذي خص فيه كل من ميسي وسواريز التشيلي الدولي الذي فاز بقميص البرسا بلقبي الليغا والسوبر الإسباني.

وعلى حسابه في إنستغرام، نشر ميسي صورة له مع فيدال وأرفقها بكلمات مؤثرة، جاء فيها "عرفتك من قبل عندما تواجهنا وكنت دائما تبدو كأنك ظاهرة، ولحسن حظي تعرفت عليك شخصيا وفاجأتني أكثر. عامان تشاركنا فيهما الكثير، غرفة الملابس ستشتاق لك أرتورو". وتابع "أتمنى لك الأفضل في هذه المرحلة الجديدة ومع فريقك الجديد.. بالتأكيد سنلتقي مجددا".

ورد فيدال على هذه الرسالة المؤثرة قائلا "شكرا لك يا فضائي، شرف لي أن ألعب مع الأفضل في التاريخ، وأشكرك كثيرا على صداقتك. اشتقت لكم جميعا بالفعل. سنجتمع قريبا بالتأكيد".

سواريز أيضا كان صديقا مقربا لفيدال، ونشر صورة لهما على حسابه الرسمي في إنستغرام وكتب "كخصم كان أمرا لا يطاق لأنك لاعب عظيم، وكزميل وصديق وشخص فأنت أعظم".

وتابع "سعيد لأنني شاركت هذه التجربة مع نجم كبير مثلك، أتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة. سنلتقي قريبا".

ورد فيدال مادحا "جودة الأوروغوياني الكروية"، وكتب "شكرا أخي (البيستوليرو).. أنت أسطورة ونجم كبير، وكان لي شرف اللعب إلى جانب هداف أسطوري".