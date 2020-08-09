أنتم بلا ضمير.. القائد السابق لمنتخب السلة يهاجم الساسة ويسعف مصابي مواجهات بيروت

تشهد بيروت حراكا دبلوماسيا وزيارات لمسؤولين رفيعين بينهم فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي الذي أعلن بعد لقائه الرئيس اللبناني أن بلاده على استعداد لإعادة بناء مرفأ بيروت من جديد.
يبدو أن النقمة على الساسة في لبنان، إثر الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، لم تعد تفرق بين مواطن ورياضي وفنان وغني وفقير.
فالكارثة التي ضربت العاصمة وتركتها منكوبة أخرجت الناس أمس إلى الشوارع، ودفعتهم للمطالبة باستقالة الحكومة.
وهذه المطالبات والاحتجاجات تحولت إلى صدامات أسفرت عن عشرات الجرحى.
ولعب فادي الخطيب القائد السابق لمنتخب كرة السلة دور المسعف، وهو أحد أبرز اللاعبين بتاريخ اللعبة في بلاد الأرز.
إذ ظهر الخطيب في مظاهرات أمس يحمل أحد المصابين محاولا إنقاذه.
وتداول نشطاء مقطع فيديو للخطيب يهاجم الساسة "نحن دافعنا عن البلد.. أنتو بلا شرف، تفضلوا انزلوا على الشارع وامشوا بين العالم إذا بتقدروا تعملو شي، أنتوا ناس بلا ضمير عم تقتلوا العالم وبعدكن عم تقتلوا العالم، ياعيب الشوم على شرفكن".
بطل كرة السلة اللبنانية #فادي_الخطيب يُسعف أحد المصابين في تظاهرات #بيروت #لبنان_ينتفض #لبنان #PrayForLebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/byEeKXAqL7
— رادار تويتر 🇱🇧💔 (@Radar_tweets) August 8, 2020