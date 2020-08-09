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كرة سلة

أنتم بلا ضمير.. القائد السابق لمنتخب السلة يهاجم الساسة ويسعف مصابي مواجهات بيروت

الخطيب مخاطبا الساسة: أنتم بلا شرف (مواقع التواصل)
الخطيب مخاطبا الساسة: أنتم بلا شرف (مواقع التواصل)
9/8/2020

يبدو أن النقمة على الساسة في لبنان، إثر الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، لم تعد تفرق بين مواطن ورياضي وفنان وغني وفقير.

فالكارثة التي ضربت العاصمة وتركتها منكوبة أخرجت الناس أمس إلى الشوارع، ودفعتهم للمطالبة باستقالة الحكومة.

وهذه المطالبات والاحتجاجات تحولت إلى صدامات أسفرت عن عشرات الجرحى.

ولعب فادي الخطيب القائد السابق لمنتخب كرة السلة دور المسعف، وهو أحد أبرز اللاعبين بتاريخ اللعبة في بلاد الأرز.

إذ ظهر الخطيب في مظاهرات أمس يحمل أحد المصابين محاولا إنقاذه.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للخطيب يهاجم الساسة "نحن دافعنا عن البلد.. أنتو بلا شرف، تفضلوا انزلوا على الشارع وامشوا بين العالم إذا بتقدروا تعملو شي، أنتوا ناس بلا ضمير عم تقتلوا العالم وبعدكن عم تقتلوا العالم، ياعيب الشوم على شرفكن".

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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