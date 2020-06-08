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ضم نجوما من العيار الثقيل.. ميركاتو الملكي الصيفي 2009 كان مميزا

رونالدو كان أبرز تعاقدات ريال مدريد في صيف 2019 (الأوروبية-أرشيف)
رونالدو كان أبرز تعاقدات ريال مدريد في صيف 2019 (الأوروبية-أرشيف)
8/6/2020

دخل ريال مدريد سوق الانتقالات الصيفية عام 2009 بكل ثقله، وتعاقد مع لاعبين مميزين كتبوا تاريخا جديدا في النادي العريق.

ويكفي أن نقول إن الملكي تعاقد وقتها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للفريق، الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا، ليكون من بين الأفضل في تاريخ الريال.

وإضافة إلى رونالدو، فإن الريال تعاقد مع سبعة لاعبين:

  • الفرنسي كريم بنزيمة من ليون
  • البرازيلي كاكا من ميلان
  • الإسباني تشابي ألونسو من ليفربول
  • الإسباني ألفارو نغريدو من ألمريا
  • الإسباني ألفارو أربيولا من ليفربول
  • الإسباني إستيبان غرانيرو من خيتافي
  • راوول أالبيول من فالنسيا.

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