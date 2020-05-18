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كرة سلة

بيع أول حذاء لأسطورة السلة الأميركية بمبلغ قياسي

مجسم لأسطورة السلة الأميركية جوردان (غيتي)
مجسم لأسطورة السلة الأميركية جوردان (غيتي)غيتي إيميجز
18/5/2020

أعلنت دار سوذبي للمزادات بيع حذاء ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان في المباريات خلال موسمه الأول مقابل مبلغ قياسي بلغ 560 ألف دولار خلال مزاد على الإنترنت.

وكان من المتوقع أن تصل قيمة أول نسخة من حذاء جوردان، الذي صمم خصيصا للاعب في 1985 وهو أول حذاء يحمل توقيعه، إلى مبلغ يتراوح بين 100 و150 ألف دولار قبل انتهاء المزاد الأحد.

وتشتهر سوذبي ببيع لوحات فنية بمئات الملايين من الدولارات، لكنها أقامت أول مزاد للأحذية العام الماضي ثم سجلت رقما عالميا ببيع زوج من الأحذية الرياضية المخصصة للركض صُنع عام 1972، وهو من أوائل أحذية شركة نايكي ويعرف باسم (مون شو)، مقابل 437 ألفا و500 دولار.

وكما هو حال أغلب أحذية جوردان المخصصة لكرة السلة، جاء زوج الأحذية بمقاسين مختلفين هما 13 للقدم اليسرى و13.5 للقدم اليمنى.

وتزامن هذا المزاد مع الاحتفال بذكرى مرور 35 عاما على العلامة التجارية "إير جوردان" وعرض الفيلم الوثائقي المكون من عشرة أجزاء (الرقصة الأخيرة) عن شيكاغو بولز وجوردان.

وبيع الحذاء في المزاد عن طريق محب الاقتناء جوردان جيلر، وهو مؤسس متحف للأحذية في لاس فيغاس.

المصدر : رويترز

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