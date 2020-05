بيع أول حذاء لأسطورة السلة الأميركية بمبلغ قياسي

أعلنت دار سوذبي للمزادات بيع حذاء ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان في المباريات خلال موسمه الأول مقابل مبلغ قياسي بلغ 560 ألف دولار خلال مزاد على الإنترنت.

وكان من المتوقع أن تصل قيمة أول نسخة من حذاء جوردان، الذي صمم خصيصا للاعب في 1985 وهو أول حذاء يحمل توقيعه، إلى مبلغ يتراوح بين 100 و150 ألف دولار قبل انتهاء المزاد الأحد.

وتشتهر سوذبي ببيع لوحات فنية بمئات الملايين من الدولارات، لكنها أقامت أول مزاد للأحذية العام الماضي ثم سجلت رقما عالميا ببيع زوج من الأحذية الرياضية المخصصة للركض صُنع عام 1972، وهو من أوائل أحذية شركة نايكي ويعرف باسم (مون شو)، مقابل 437 ألفا و500 دولار.

Michael Jordan won Rookie of the Year 35 years ago today.

The legend of Jumpman was born 🐐 pic.twitter.com/HZYAmKr3lg

— ESPN (@espn) May 16, 2020