ألغوا الدوري واهتموا بسلامة الناس.. رسالة أونيل لمسؤولي "أن بي أي"

طالب شاكيل أونيل النجم السابق لكرة السلة الأميركية بإلغاء موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال أونيل (48 عاما) في مقابلة مع صحيفة يو أس أي توداي "على الجميع أن يذهب للمنزل، فليبقوا أصحاء ويعودوا العام المقبل. فقط ألغوا الموسم".

ولا يفضل أونيل فكرة التعجل بلعب الأدوار الفاصلة وإيجاد بطل بالطريقة المعدلة. ويرى من وجهة نظره أن البطل الجديد لن يحظى بالاحترام الملائم على أي حال.

وأضاف أونيل "اقلقوا بشأن سلامة الجماهير والناس. عودوا في العام المقبل".

وكان "أن بي أي" أول دوري رياضي كبير يوقف موسمه، يوم 11 مارس/آذار الماضي، ولا يوجد جدول زمني لإعادة استئناف المسابقة حتى الآن.

وما زالت المناقشات دائرة بشأن استكمال المسابقة بنظام جديد واللعب في أماكن أقل، ولكن الخبراء لا يتوقعون عودتها قبل يوليو/تموز المقبل.