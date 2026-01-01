الذكاء الاصطناعي يتوقع رئيس برشلونة القادم

قدم الذكاء الاصطناعي قراءة تحليلية مثيرة للأرقام التي سجلها كل من خوان لابورتا، وفيكتور فونت، ومارك سيريا، في انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.