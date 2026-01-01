الذكاء الاصطناعي يتوقع رئيس برشلونة القادم
قدم الذكاء الاصطناعي قراءة تحليلية مثيرة للأرقام التي سجلها كل من خوان لابورتا، وفيكتور فونت، ومارك سيريا، في انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.
قدم الذكاء الاصطناعي قراءة تحليلية مثيرة للأرقام التي سجلها كل من خوان لابورتا، وفيكتور فونت، ومارك سيريا، في انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تداول أنباء حول اعتناق نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز للدين الإسلامي. ورغم الانتشار الواسع لهذه الأنباء، لا تزال تفتقر إلى الطابع الرسمي.
ألقت الإلغاءات وإغلاقات السفر بظلالها على الفعاليات الرياضية منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن حرب على إيران أمس الأول السبت.
لم يعد سلاح “الكرات الثابتة” مجرد تفصيلة فنية في تدريبات أرسنال، بل تحول إلى استثمار مالي ضخم يؤتي ثماره في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
عاد دافيدي أنشيلوتي ليلتحق مجددا بوالده المدرب كارلو بانضمامه إلى الطاقم الفني لمنتخب البرازيل خلال تحضيرات الأخير لمونديال الصيف المقبل.
أعلن المغرب حصيلة المكاتب القضائية التي أقامها في ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2025 التي استضافها وحصد المركز الثاني فيها بعد السنغال.
سدد مهاجم إسباني ركلة جزاء بطريقة كارثية غريبة جعلته مثار سخرية الجماهير.
يخوض مدافع خيتافي المغربي الدولي عبد الكبير عبقار معركة من نوع خاص؛ تجمع بين الالتزام الروحي في شهر رمضان المبارك، والمتطلبات البدنية الشاقة لمواجهة هجوم ريال مدريد.
ماذا لو قرّرت إيران الانسحاب من كأس العالم 2026؟ وما العقوبات التي من الممكن أن يتعرّض لها الاتحاد الإيراني؟ ومن المنتخبات المرشحة لتعويض إيران في المونديال بحسب قوانين الفيفا؟
أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” خلال اجتماعه السنوي، حزمة تعديلات ثورية في قانون كرة القدم قبل مونديال 2026.
انضم نادي ريال سوسيداد رسميا إلى “النخبة المختارة”، ليصبح الثامن في قائمة العمالقة الذين كسروا حاجز الـ1000 انتصار في تاريخ الدوري الإسباني.