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صوتوا لمورينيو لكن عينوا غوارديولا.. كواليس القرار الذي غيّر برشلونة وكرة القدم

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BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 24: Coach Josep Guardiola (R) of FC Barcelona gestures thumbs up to his players flanked by coach Jose Mourinho of Inter Milan during the UEFA Champions League group F match between FC Barcelona and Inter Milan at the Camp Nou Stadium on November 24, 2009 in Barcelona, Spain. Barcelona won the match 2-0. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)
بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو (غيتي)
Published On 29/9/2026

كان جوزيه مورينيو قريبا من تدريب برشلونة عام 2008 أكثر مما توحي به الخصومة التي جمعت الطرفين لاحقا، إذ كشف الصحفي الكتالوني المخضرم خافي توريس أن المدرب البرتغالي حظي بتأييد واسع في تصويت داخل إدارة النادي، بينما لم يحصل بيب غوارديولا على أي صوت.

ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية شهادة توريس، التي أدلى بها في برنامج "Versió RAC1″، وقال فيها إن مورينيو تفوق بوضوح في التصويت الذي ناقشت خلاله إدارة برشلونة المرشحين لخلافة الهولندي فرانك ريكارد، قبل أن يحسم الرئيس جوان لابورتا القرار لصالح غوارديولا بناء على توصية يوهان كرويف والمدير الرياضي تشيكي بيغريستين.

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وجاءت الشهادة ضمن حلقة خاصة عن مورينيو بثتها إذاعة "راك 1" في 23 سبتمبر/أيلول، وشارك فيها توريس إلى جانب الصحفيين جوان بوكي وخوسيه ماريا لازارو.

مورينيو كان المرشح الأبرز

في ربيع عام 2008، كان برشلونة يستعد لإنهاء حقبة ريكارد بعد موسمين من دون لقب كبير، وبدأت الإدارة البحث عن مدرب يقود مرحلة جديدة.

وكان مورينيو أحد أبرز المرشحين، إلى جانب مدرب فياريال آنذاك مانويل بيليغريني وغوارديولا، الذي كان يقود الفريق الرديف ولم يسبق له تدريب فريق في الدرجة الأولى.

MOSCOW, RUSSIA - 4 MAY: J ose Mourinho of Portugal applauds during Dmitry Alenichev's farewell game between a FC Spartak Moscow XI and a Real Madrid XI in the Cherkizovo stadium on May 4, 2008 in Moscow, Russia. (Photo by Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images)
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2008 (غيتي)

وبحسب رواية توريس، تجاوز اهتمام برشلونة بمورينيو مرحلة تداول الأسماء، إذ اجتمع مارك إنغلا، نائب رئيس النادي آنذاك، بالمدرب البرتغالي في مدينة "غاليسيا" للاستماع إلى مشروعه، ونقل إنغلا تفاصيل المشروع إلى مجلس إدارة برشلونة.

مورينيو يتقدم وغوارديولا بلا أصوات

ووقعت المفاجأة عند مناقشة المرشحين داخل الإدارة، فبحسب توريس، حقق مورينيو ما وصفته الصحيفة بـ"الفوز الكاسح" في التصويت الداخلي، بينما حصل بيليغريني على 3 أصوات، ولم يحصل غوارديولا على أي صوت.

لكن التصويت لم يحسم هوية المدرب الجديد. قال توريس إن لابورتا أنهى النقاش بقرار اختيار غوارديولا استنادا إلى رأي كرويف والمدير الرياضي للنادي تشيكي بيغريستين، رغم أن مدرب الفريق الرديف لم يحظ بتأييد في التصويت السابق.

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 13: New Barcelona Coach Josep Guardiola reacts during the UEFA Champions League third Qualifying Round, first leg match between Barcelona and Wisla Krakow at the Camp Nou Stadium on August 13, 2008 in Barcelona, Spain. Barcelona won the match 4-0. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)
المدرب الإسباني بيب غوارديولا عام 2008 (غيتي)

ونقل توريس عن رئيس برشلونة قوله بمعنى واضح إن النادي سيختار غوارديولا لأن كرويف وبيغريستين أوصيا به، لتبدأ بذلك واحدة من أنجح حقب النادي عبر تاريخه.

مورينيو أراد العودة إلى برشلونة

لم يكن حماس مورينيو للمنصب أقل من اهتمام برشلونة به، فقد كشف توريس أن المدرب البرتغالي حاول استخدام علاقاته من أجل العودة إلى النادي الذي عمل فيه خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما كان ضمن الجهاز الفني للإنجليزي بوبي روبسون ثم الهولندي لويس فان غال.

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وقال توريس إن مورينيو طلب منه شخصيا التدخل والتحدث مع من يستطيع التأثير في القرار داخل برشلونة لأنه كان يرغب بشدة في الحصول على الوظيفة، ويرى أن التوقيت مناسب لعودته.

Football - Bayern Munich v Inter Milan - 2010 UEFA Champions League Final - Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - 09/10 - 22/5/10 Inter Milan coach Jose Mourinho and Bayern Munich coach Louis van Gaal before the match Mandatory Credit: Action Images / Jason Cairnduff
الهولندي لويس فان غال والبرتغالي مورينيو قبيل نهائي دوري الأبطال 2010 (رويترز)

وكان توريس يعرف مورينيو منذ فترة عمل البرتغالي في برشلونة، وهو ما منح شهادته بعدا شخصيا يتجاوز إعادة سرد المفاوضات من خارجها.

هل كان سيغير هوية برشلونة؟

طرح توريس أيضا تصوره لما كان يمكن أن يقدمه مورينيو لو حصل على المنصب.

وبحسب الصحفي الكتالوني، لم يكن تعيين البرتغالي يعني بالضرورة التخلي عن الأسلوب الذي ارتبط ببرشلونة، لأن سنواته داخل النادي منحته معرفة بفلسفته ومتطلبات جماهيره.

ورأى أن فريق مورينيو ربما كان سيصبح أكثر قوة وحدّة، لكنه قال إن المدرب كان سيقدم "كرة قدم جيدة"، لأنه فهم خلال تجربته السابقة طريقة اللعب التي يريدها برشلونة.

قرار غيّر مسار الطرفين

اختار برشلونة في النهاية مدربا يبلغ 37 عاما لم يسبق له العمل في الدرجة الأولى، وتحول غوارديولا خلال 4 مواسم إلى أحد أنجح مدربي النادي، وقاد الفريق إلى حقبة حصد فيها 14 لقبا.

أما مورينيو فانتقل إلى إنتر ميلان وقاده إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2010، قبل أن يصل إلى ريال مدريد في العام نفسه.

وهناك أصبح الرجل الذي كان مرشحا لتدريب برشلونة أحد أبرز خصومه، ودخل في مواجهة مباشرة مع غوارديولا خلال مرحلة اتسمت بمنافسة حادة بين ريال مدريد والفريق الكتالوني.

وتمنح شهادة توريس تلك المنافسة خلفية مختلفة، فقبل عامين فقط من انتقال مورينيو إلى مدريد، كان المدرب البرتغالي يحظى، بحسب روايته، بالدعم الأكبر داخل إدارة برشلونة لتولي الفريق، في حين لم ينل غوارديولا أي صوت في التصويت الأولي.

غير أن الكلمة الأخيرة لم تكن للتصويت، وإنما لقرار لابورتا وثقته في توصية كرويف وبيغريستين، وهو القرار الذي أسس واحدة من أشهر المنافسات التدريبية في تاريخ كرة القدم.

 

المصدر: الصحافة الإسبانية

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