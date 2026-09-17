شارِكْ غارسيا من جديد.. إصابة مقلقة "بسبب المطر" لحارس برشلونة (فيديو) على وسائل التواصل الاجتماعي

غادر جوان غارسيا حارس مرمى برشلونة ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بين شوطي مباراة الفريق ضد راسينغ سانتاندير في الجولة السادسة من الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسل السنغالي ماغيتي غايي لاعب راسينغ سانتاندير كرة رأسية كان غارسيا يؤمن خروجها من الملعب قبل أن يتعثر بسبب هطول الأمطار على أرضية الملعب.

إصابة جوان غارسيا في مباراة راسينغ سانتاندير

ولجأ المدرب هانزي فليك إلى إشراك البولندي فويتشيك تشيزني بدلا من غارسيا بين الشوطين، في الوقت الذي دخل فيه برشلونة الشوط الثاني متقدما بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأثارت إصابة غارسيا قلق جماهير "البلوغرانا" خصوصا أنها تكررت أكثر من مرة، كان آخرها في الموسم الماضي وقبل فترة توقف دولي أيضا.

وحقق برشلونة فوزا عريضا على راسينغ 7-2 بفضل هاتريك قائده البرازيلي رافينيا وأهداف جواو كانسيلو وأسيير فيلاليبري (في مرمى فريقه) وغابريل جيسيوس ولامين جمال، فيما سجل ماغيتي غايي وياسر زبيري هدفي الفريق الضيف.