بالفيديو.. ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي لفوز جديد في كأس الدوريات

سجل ليونيل ميسي هدفين في أول مشاركة له أساسيا منذ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث قاد فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز على أتلتيكو سان لويس المكسيكي 4-2.

وسجل ميسي هدفيه بعد أن تقدم الفريق المكسيكي في النتيجة مبكرا، حيث استهل فريق إنتر ميامي حملته بحثا عن تحقيق نتيجة أفضل من التي حققها في كأس الدوريات.

ووجه سان لويس ضربة مبكرة لميامي بعد تأخير دام نصف ساعة بسبب البرق، حيث سجل ديفيد رودريغيز هدف التقدم للضيوف برأسية بعد أربع دقائق فقط.

وعادل ميسي النتيجة بعدها بسبع دقائق بعدما قابل الكرة العرضية من نواه ألين.

وكان ميسي قد شارك بديلا في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع كولومبوس بالدوري الأمريكي يوم السبت الماضي.

وصنع ألين أيضا الهدف الثاني الذي سجله تيلاسكو سيغوفيا في منتصف الشوط الأول قبل أن يعزز ميسي تقدم إنتر ميامي في الدقيقة 44.

ثم مرر ميسي الكرة إلى ميكايل الذي سجل الهدف الرابع برأسية في الوقت بدل الضائع قبل الاستراحة.

وتمكن فريق أتلتيكو سان لويس من تقليص الفارق بهدف سجله رافا يورنتي مطلع الشوط الثاني.