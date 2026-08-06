"كان كارثيا".. تاهرات يفتح النار على بيتكوفيتش وينتقد تخبط الاتحاد الجزائري

وجّه اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي تاهرات انتقادات لاذعة لمدرب "الخضر" السابق فلاديمير بيتكوفيتش، معتبرا أن أداءه الفني والتكتيكي على رأس المنتخب الجزائري لم يكن بالمستوى المطلوب.

وقال تاهرات، في تصريحات نقلتها إذاعة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية، إنه استغرب من قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم تمديد عقد بيتكوفيتش قبل نهائيات كأس العالم عام 2026، ثم إنهاء مهمته بعد خروج المنتخب من الدور الثاني إثر الخسارة أمام سويسرا.

وأضاف: "تمت إقالته رغم أنهم جددوا عقده قبل كأس العالم، من الصعب فهم ذلك".

ولم يخفِ المدافع المعتزل رأيه في عمل المدرب السويسري، قائلا: "من الناحية الفنية والتكتيكية كان كارثيا. وبحسب ما وصلني من داخل المنتخب، فإن التدريبات والتحضيرات كانت تعكس تماما ما شاهدناه في المباريات".

وتطرق تاهرات إلى وضع لاعب الوسط ياسين تيطراوي، معتبرا أن قلة مشاركاته في كأس العالم قد تصب في مصلحته، لأنها جنبت اللاعب ضغوط بطولة لم يقدم فيها المنتخب المستوى المنتظر.

كما أعرب بطل كأس أمم أفريقيا عام 2019 عن ثقته في قدرة الجيل الجديد على قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن عبدلي أو إبراهيم مازا مرشحان للعب دور قيادي، بينما يرى أن تيطراوي سيصبح عنصرا أساسيا إذا واصل تألقه مع نادي لانس الفرنسي.